ЗСУ б'ють по складах з БК, оскільки наступ "вагнерівців" під Бахмутом зупинився, — ЗМІ

Глава "Групи Вагнера" Євген Пригожин зізнається, що просування російських сил у районі міста проходить дуже повільно і важко. Це дає можливість українській армії атакувати склади ЗС РФ із боєприпасами.

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Збройні сили України завдають ударів по російських складах із боєприпасами в районі Бахмута, оскільки наступ "Групи Вагнера" застопорився. Про це пише видання Newsweek.

Як повідомив офіційний представник ЗСУ Сергій Черевий, українські ракетні війська та артилерія завдають ударів по різних військових цілях у районі Бахмута, де тривають спекотні бої. Насамперед метою є скупчення живої сили противника, а також техніка та склади зі зброєю. Так, у середу, 4 січня, було знищено два склади з боєприпасами біля Авдіївки та поряд із Лиманом.

Сам голова "Групи Вагнера" Євген Пригожин в інтерв'ю агентству "РИА Новости" зізнався, що просування російських найманців у Бахмуті відбувається повільно і важко. За його словами, кожен будинок в українському місті перетворився на фортецю. Кожен із них доводиться захоплювати тижнями. І як тільки одна така "фортеця" переходить під контроль росіян, за нею виявляється така і наступна.

"Це — фортеця в кожній хаті. Тому за кожну хату хлопці боряться. Іноді не один день, а тижнями. Одну хату взяли, потім другу, третю", — прокоментував він.

За даними Міністерства оборони Великобританії, українська сторона протягом останніх десяти днів значно посилила своє угруповання у Бахмуті, перекинувши туди підкріплення. За даними британської розвідки, у середині грудня атаки російської піхоти та "вагнерівців" на українське місто почастішали, проте ці операції "погано підтримувалися".

"Малоймовірно, що найближчими тижнями Росія доб'ється значного прориву під Бахмутом", — вважають у Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, 4 січня глава Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що ЗСУ змогли відкинути ЗС РФ за межі Бахмута. За його словами, невигідне становище окупантів сприяє тому, що вони зазнають втрат, "які не рахують".

У той же день видання Wall Street Journal написало, що російські війська призупинили наступ на місто Бахмут Донецької області. Командування ЗС РФ вирішило перекинути частину вогневих коштів на прилеглі райони, зокрема Соледар.