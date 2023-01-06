ВСУ за сутки уничтожили 23 танка и 16 боевых машин ВС РФ, — Генштаб (фото)

Общие потери личного состава противника, по информации командования, с первого дня вторжения превышают 110 тысяч человек.

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Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили 23 танка и 16 боевых бронированных машин ВС РФ. Об этом говорится в свежей сводке Генерального штаба Вооруженных сил от 6 января.

По данным командования, в течение минувших суток украинские военнослужащие ликвидировали 530 российских солдат. Общие потери личного состава ВС РФ с первого дня полномашстабного вторжения составляют 110250 бойцов.

Помимо этого, как информирует Генштаб, за минувшие сутки на передовой были уничтожены 23 танка и 16 боевых бронированных машин противника.

Потери ВС РФ с 24 февраля 2021 года по 5 января 2022 года:

личный состав – 110250 (+530)

самолеты – 285 (+1)

вертолеты – 272 (+1)

танки – 3064 (+23)

бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 6124 (+16)

артиллерийские системы – 2059 (+8)

системы ПВО – 215 (+0)

реактивные системы залпового огня – 431 (+5)

крылатые ракеты – 723 (+0)

автомобильная техника и цистерны с топливом – 4797 (+38)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1844 (+0)

катера/корабли – 16 (+0)

спецтехника – 182 (+0)

Таким образом, согласно данным Генерального штаба, за минувшие сутки подразделения ВСУ уничтожили 92 единицы вражеской техники. Командование в своей сводке не уточняет, на каком направлении фронта ВС РФ понесли наибольшие потери за вчерашний день.

[ + – ] Потери ВС РФ в Украине за 5 января

Отметим, что 5 января в соцсетях появилась информация о нанесении удара по военной базе ВС РФ в Херсонской области. По неподтвержденным данным, украинская армия уничтожила объект захватчиков по примеру Макеевки, в которой ликвидировали место дислокации личного состава противника огнем из РСЗО HIMARS.

Днем ранее, 5 января, руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал о продвижении ВСУ в прифронтовой области. Украинская армия, по его словам, смогла закрепиться в Белогоровке, а освобождение региона осуществляется со стороны Харькова.