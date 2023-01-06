ЗСУ за добу знищили 23 танки та 16 бойових машин ЗС РФ, — Генштаб (фото)

Загальні втрати особового складу ворога, за інформацією командування, з першого дня вторгнення перевищують 110 тисяч осіб.

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Сили оборони України за минулу добу знищили 23 танки та 16 бойових броньованих машин ЗС РФ. Про це йдеться у свіжому зведенні Генерального штабу Збройних сил від 6 січня.

За даними командування, за минулу добу українські військовослужбовці ліквідували 530 російських солдатів. Загальні втрати особового складу ЗС РФ з першого дня повномашстабного вторгнення становлять 110 250 бійців.

Крім цього, як інформує Генштаб, за минулу добу на передовій було знищено 23 танки та 16 бойових броньованих машин противника.

Втрати ЗС РФ з 24 лютого 2021 року по 5 січня 2022 року:

особовий склад – 110 250 (+530)

літаки – 285 (+1)

гелікоптери – 272 (+1)

танки — 3064 (+23)

бронетранспортери/бронемашини/БМП – 6124 (+16)

артилерійські системи – 2059 (+8)

системи ППО – 215 (+0)

реактивні системи залпового вогню – 431 (+5)

крилаті ракети – 723 (+0)

автомобільна техніка та цистерни з паливом – 4797 (+38)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1844 (+0)

катери/кораблі – 16 (+0)

спецтехніка – 182 (+0)

Таким чином, згідно з даними Генерального штабу, за минулу добу підрозділи ЗСУ знищили 92 одиниці ворожої техніки. Командування у своєму зведенні не уточнює, на якому напрямі фронту ЗС РФ зазнали найбільших втрат за вчорашній день.

[ + – ] Втрати ЗС РФ в Україні за 5 січня

Зазначимо, що 5 січня в соцмережах з'явилася інформація про завдання удару по військовій базі ЗС РФ в Херсонській області. За непідтвердженими даними, українська армія знищила об'єкт загарбників за прикладом Макіївки, де ліквідували місце дислокації особового складу противника вогнем з РСЗВ HIMARS.

Днем раніше, 5 січня, керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв про просування ЗСУ у прифронтовій області. Українська армія, за його словами, змогла закріпитися у Білогорівці, а визволення регіону здійснюється з боку Харкова.