Смертоносная и точная. GAM – первая в мире бомба со спутниковым наведением
Разработанные вскоре после холодной войны, боеприпасы с GPS-наведением стали для США незаменимыми во время войны в Югославии.
Сегодня высокоточные боеприпасы класса "воздух-земля" со спутниковым наведением – неотъемлемая часть воздушных боев для вооруженных сил США и многих их союзников и противников.
Joint Direct Attack Munition, или JDAM, является едва ли не самым известным оружием этого типа, и сегодня оно распространено практически повсеместно, причем имеется целый ряд различных версий. Однако сегодня почти забыт его непосредственный предшественник – новаторский боеприпас GPS Aided Munition, или GAM, первое оружие такого рода, появившееся в результате программы ускоренной разработки более гибких вариантов обычного оружия для стелс-бомбардировщика B-2A Spirit.
Фокус перевел новый текст Томаса Ньюдика, посвященный первой в мире бомбе со спутниковым наведением.
Изначальные задачи B-2 времен холодной войны предусматривали, прежде всего, прорыв советской противовоздушной обороны и точную доставку ядерного оружия в свободном падении на наиболее важные цели, включая транспортируемые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). В этом сценарии стелс-бомбардировщику не было равных, но с распадом Советского Союза недостаток гибкости в его конвенциональном применении внезапно стал очевидным. Фактически, единственным конвенциональным вариантом на этом этапе были бомбы серии Mk 80 – явно "тупое" оружие, не особо подходящее для В-2, изощренно уклоняющегося от радаров.
В начале 1990-х годов была запущена программа по созданию конвенциональных боеприпасов для В-2, обеспечивающих точное наведение для поражения тех видов целей, с которыми ВВС теперь приходилось иметь дело с гораздо большей вероятностью.
К этому времени у американских военных уже было множество различных бомб с лазерным наведением, использующих технологию, тщательно отработанную в ходе операции "Буря в пустыне". Но B-2 не имел возможности лазерного целеуказания и летал на таких больших рабочих высотах, что это оружие было уже неприменимо, не говоря уже о присущих ему ограничениях в условиях облачности и других видов плохой погоды. Другим вариантом было оружие с электрооптическим наведением, но для передачи непрерывных команд наведения ему требовался канал передачи данных, что вряд ли совместимо со стелс-бомбардировщиком, и оно также имело серьезные ограничения в менее чем идеальных атмосферных условиях. B-2 должен был быстро сбросить свой интеллектуальный боеприпас и двигаться дальше – выстрелить и забыть, если хотите, – и делать это при любых погодных условиях.
Ответом должна была стать бомба с инерциальным наведением, координаты цели для которой генерировались бы системой управления самолета, а затем загружались бы в оружие перед выпуском. Затем инерциальный измерительный блок в бомбе обеспечит ее движение по запрограммированному пути, сглаживая погрешности из-за изменения ветра ветра или других факторов и передавая команды наведения на подвижное оперение бомбы.
Работы над таким оружием фактически начались в конце 1980-х годов, хотя с окончанием холодной войны их приоритетность вышла на первый план.Важно
Помимо полностью автономного наведения по принципу "выстрелил и забыл", бомба такого типа имела и другие преимущества. Прежде всего, ее производство было дешевле, чем изготовление бомбы с лазерным или электрооптическим наведением, но при этом могла достичь аналогичного уровня точности при любых погодных условиях.
После того, как оружие с GPS впервые было использовано в операции "Буря в пустыне" в рамках операции "Секретная белка", концепцию доработали, а система глобального позиционирования GPS обрела еще большую точность. Эта принадлежащая правительству США спутниковая радионавигационная система, хорошо зарекомендовавшая себя во время войны в Персидском заливе, была затем адаптирована для обеспечения информацией о местоположении совершенно нового семейства боеприпасов, запускаемых с воздуха. Конечным результатом этой работы стал совместный боеприпас прямой атаки (JDAM), но должно было пройти некоторое время, прежде чем это оружие подготовили к применению с B-2 – или с любым другим самолетом.
Пока работа над JDAM продолжалась в приоритетном режиме, была запущена ускоренная программ, гарантирующая, что B-2 получит оружие подобного типа еще раньше. Компания Northrop Grumman возглавила программу, известную как GPS Aided Munition, или GAM, с целью установки GPS-приемников на стелс-бомбардировщики и создания относительно небольшого количества автономного высокоточного оружия.
GAM объединяет инерциальную навигацию с GPS. Такой пакет наведения позволяет корректировать инерционный дрейф и повышает способность GAM надежно поражать цели с высокой точностью. Если прием сигнала GPS прервется, оружие все равно сможет работать, хотя и с ухудшением точности. Работа по интеграции новой функции на B-2 включала в себя разработку системы целеуказания с помощью GPS (GATS). Система использовала данные GPS для устранения любых ошибок, которые могли закрасться в изначальную радиолокационную систему бомбометания B-2. Общая точность последней могла быть снижена из-за ограничений инерциальной навигационной системы, неопределенности в отношении разницы высот между бомбардировщиком и целью и доплеровского сдвига. Используя данные GPS, местоположение цели относительно бомбардировщика можно было определить с гораздо большей степенью достоверности.Важно
Взяв различные координаты цели с помощью сочетания радара с синтезированной апертурой AN/APQ-181 и GATS, B-2 мог сгенерировать решение по запуску, которое поместило бы по крайней мере половину бомб в радиусе 6 метров от требуемых координат. В отличие от этого, JDAM, запущенная без участия радара/GATS, имела бы вероятную круговую погрешность около 12 метров. Более того, система позволяла запускать несколько видов оружия с поддержкой GPS по разным целям или по одной и той же цели, включая выпуск оружия в разных точках с последовательным поражением цели.
Что касается GAM, то первоначально она была создана путем добавления хвостового комплекта к стандартной 900-килограммовой бомбе Mk 84 для создания оружия под обозначением GBU-36/B. Выпущенная с высоты 12 км, GBU-36/B могла скользить на значительном расстоянии – более 24 километров – и поражать цель с неизменной точностью. При более низких высотах выброса дальность соответственно уменьшается. Помимо комплекта наведения и заднего оперения, в состав GAM входила "обертка" вокруг корпуса бомбы для обеспечения правильного угла снижения к цели.
Летные испытания B-2 с GAM начались в апреле 1995 года, и к октябрю 1996 года комбинация GATS/GAM была готова к боевому применению. В том же месяце три бомбардировщика стартовали со своей базы на авиабазе Уайтман, штат Миссури, и сбросили 16 боевых GAM по целям на полигоне в Неваде. Все цели были успешно уничтожены, и бомбардировщики провели собственную оценку ущерба от бомбы.
Существовала также проникающая версия GAM, предназначенная для защищенных целей, таких как бункеры и другие заглубленные объекты управления. Для этого использовалась боеголовка BLU-113/B весом примерно 1996 кг, как в бомбе GBU-28/B Paveway II с лазерным наведением. Первый испытательный сброс GBU-37/B GAM с боеголовкой BLU-113/B состоялся в мае 1997 года. Этот же тип можно увидеть на снимке в верхней части статьи.
GAM всегда планировалась как промежуточное оружие, и ее служебная карьера оказалась короткой.
Уже в октябре 1995 года компания McDonnell Douglas (позже Boeing) начала разрабатывать JDAM, которая должна была заменить GAM. Возможность применения JDAM на B-2 была достигнута в июле 1997 года.
Тем не менее, у пилотов B-2 был шанс продемонстрировать возможности GAM в реальном боевом сценарии. Этот стелс-бомбардировщик сделал многое, чтобы доказать, что ему все еще есть место в конвенциональных войнах и конфликтах после холодной войны.
В марте 1999 года НАТО начала операцию "Союзная сила", чтобы положить конец гуманитарной катастрофе, происходящей в Косово. В этом отделившемся балканском крае Сербия проводила жестокие репрессии против этнических албанцев, добивавшихся независимости. До сих пор международные усилия по урегулированию конфликта дипломатическими средствами не смогли остановить насилие.
Чтобы заставить сербов уйти из Косово, НАТО проведет кампанию бомбардировок против Сербии.
К этому моменту GBU-31 JDAM были уже доступны для флота B-2, но на вооружении США имелось всего около 600 единиц этого оружия. Все они предназначались для B-2, но бомбардировщик также использовал GAM, образцы которых уже хранились на ВБ Уайтман, поставленные производственным предприятием Boeing из соседнего Сент-Чарльза, штат Миссури.
24 марта 1999 года пара B-2 стартовала с Уайтмана для боевого дебюта стелс-бомбардировщика. Каждый из них был загружен 16 GAM. Время полета на Балканы составляло около 15 часов, из которых пять часов прошли в зоне боевых действий, а затем самолетам предстоял 13-часовой обратный путь в Уайтман.
B-2 достигли впечатляющей точности при использовании GAM. Во время одной миссии бомбы были сброшены точно на пересечение двух взлетно-посадочных полос на сербской авиабазе, что вывело ее из строя и устранило значительную угрозу для воздушной мощи НАТО.
Другой целью был комбинированный железнодорожный и автомобильный мост через реку Дунай в городе Нови-Сад. Он выдержал атаки F-15E, оснащенного бомбами GBU-15 с телевизионным наведением, и штурмовика F-117A с двумя 907-килограммовыми бомбами с лазерным наведением. Шесть GAM, сброшенных на площадь 149 квадратных метров на центральном пролете моста, и еще две на северном пролете, смогли полностью уничтожить его.
Менее удачной была атака на посольство Китая в Белграде, произошедшая при весьма спорных обстоятельствах. В ночь на 7 мая 1999 года три GAM, сброшенные с самолета B-2, убили трех человек в посольстве, что вызвало протест со стороны китайского правительства. Хотя существует множество заговоров, утверждающих, что это была преднамеренная акция, до сих пор нет никаких доказательств, а настоящим виновником, похоже, стала устаревшая информация для целеуказания.
В ходе "Союзной силы" флот B-2 быстро израсходовал свои запасы GAM: к 1 апреля 1999 года было потрачено 224 боеприпаса – более трети от общего количества. Пентагон заказал еще одну партию из 5410 комплектов наведения для производства большего количества оружия. В период с 5 по 12 апреля было использовано еще 162 GAM.
Последний полет B-2 в рамках операции "Союзная сила" состоялся 21 мая 1999 года, а всего было совершено более 45 полетов. В ходе операции было сброшено более 453592 кг боеприпасов, что составляет 11% от общего количества боеприпасов в операции. Было установлено, что 90% GAM упали в пределах 12 метров от цели, а остальные все равно находились достаточно близко к намеченным координатам. В общей сложности четыре проникающие GBU-37/B версии GAM были также использованы в кампании 1999 года над Сербией.
Точное количество произведенных комплектов GAM неизвестно: как правило, говорят о том, что их начали снимать с производства, как только появилось достаточное количество JDAM.
Есть сведения, что по крайней мере одна GBU-37/B была сброшена с самолета B-2 в первые дни войны в Афганистане. Считается, что 5 октября 2001 года один B-2 сбросил одну из этих проникающих бомб на предполагаемую цель Аль-Каиды, вылетев прямо с ВБ Уайтман. Другие подробности этой миссии не известны.
GBU-37/B GAM сохранились достаточно долго, чтобы использоваться в операции "Иракская свобода" в 2003 году, в ходе которой 11 образцов были сброшены самолетами B-2, вылетевшими с Уайтмана, и еще 2 были доставлены во время операций на Диего-Гарсия. Возможно, это оружие хранили до появления достаточного количества проникающей (V)3 версии 900-килограммовой GBU-31 JDAM с боеголовкой BLU-109/B. Очевидно, что по крайней мере некоторое количество GAM оставалось на вооружении до 2003 года, а возможно, и позже.Важно
В значительной степени именно GAM способствовала успеху B-2 в его первом боевом задании. Не менее важным было и влияние этого "временного" оружия на JDAM. Согласно отчету, представленному Конгрессу в октябре 1996 года, "количество испытательных часов [для JDAM] было сокращено из-за ее сходства с GAM, которая успешно завершила летные испытания в качестве промежуточного управляемого боеприпаса Block 20".
Затем JDAM стал управляемым боеприпасом для модернизированной конфигурации Block 30 самолета B-2. Он может сбросить до 80 227-килограммовых JDAM GBU-31 с независимым наведением за один крупный залп или произвести несколько залпов за одну миссию. С тех пор к впечатляющему арсеналу B-2 добавились новые конвенциональные боеприпасы с точным наведением, включая ракеты большой дальности. Но не следует забывать о работе новаторов, благодаря которым первый боеприпас с GPS-наведением был принят на вооружение американской армии в столь короткие сроки.
Об авторе
Томас Ньюдик – журналист и редактор в области обороны с более чем 20-летним опытом освещения военных аэрокосмических тем и конфликтов. Он написал и отредактировал несколько книг, а также участвовал в работе многих ведущих мировых авиационных изданий.Важно