Смертоносная и точная. GAM – первая в мире бомба со спутниковым наведением

Разработанные вскоре после холодной войны, боеприпасы с GPS-наведением стали для США незаменимыми во время войны в Югославии.

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Сегодня высокоточные боеприпасы класса "воздух-земля" со спутниковым наведением – неотъемлемая часть воздушных боев для вооруженных сил США и многих их союзников и противников.

Joint Direct Attack Munition, или JDAM, является едва ли не самым известным оружием этого типа, и сегодня оно распространено практически повсеместно, причем имеется целый ряд различных версий. Однако сегодня почти забыт его непосредственный предшественник – новаторский боеприпас GPS Aided Munition, или GAM, первое оружие такого рода, появившееся в результате программы ускоренной разработки более гибких вариантов обычного оружия для стелс-бомбардировщика B-2A Spirit.

[ + – ] GPS Aided Munition, или GAM, стал первым высокоточным боеприпасом для B-2 и открыл новую эру боеприпасов со спутниковым наведением, которые сегодня составляют основу оружия класса "воздух-земля" для ВВС и большинства других воздушных сил НАТО

Фокус перевел новый текст Томаса Ньюдика, посвященный первой в мире бомбе со спутниковым наведением.

Изначальные задачи B-2 времен холодной войны предусматривали, прежде всего, прорыв советской противовоздушной обороны и точную доставку ядерного оружия в свободном падении на наиболее важные цели, включая транспортируемые межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). В этом сценарии стелс-бомбардировщику не было равных, но с распадом Советского Союза недостаток гибкости в его конвенциональном применении внезапно стал очевидным. Фактически, единственным конвенциональным вариантом на этом этапе были бомбы серии Mk 80 – явно "тупое" оружие, не особо подходящее для В-2, изощренно уклоняющегося от радаров.

В начале 1990-х годов была запущена программа по созданию конвенциональных боеприпасов для В-2, обеспечивающих точное наведение для поражения тех видов целей, с которыми ВВС теперь приходилось иметь дело с гораздо большей вероятностью.

К этому времени у американских военных уже было множество различных бомб с лазерным наведением, использующих технологию, тщательно отработанную в ходе операции "Буря в пустыне". Но B-2 не имел возможности лазерного целеуказания и летал на таких больших рабочих высотах, что это оружие было уже неприменимо, не говоря уже о присущих ему ограничениях в условиях облачности и других видов плохой погоды. Другим вариантом было оружие с электрооптическим наведением, но для передачи непрерывных команд наведения ему требовался канал передачи данных, что вряд ли совместимо со стелс-бомбардировщиком, и оно также имело серьезные ограничения в менее чем идеальных атмосферных условиях. B-2 должен был быстро сбросить свой интеллектуальный боеприпас и двигаться дальше – выстрелить и забыть, если хотите, – и делать это при любых погодных условиях.

[ + – ] Видеозапись целеуказания во время войны в Персидском заливе 1991 года, на которой показана атака бомбы GBU-10 с лазерным наведением F-117 на иракский аэродром

Ответом должна была стать бомба с инерциальным наведением, координаты цели для которой генерировались бы системой управления самолета, а затем загружались бы в оружие перед выпуском. Затем инерциальный измерительный блок в бомбе обеспечит ее движение по запрограммированному пути, сглаживая погрешности из-за изменения ветра ветра или других факторов и передавая команды наведения на подвижное оперение бомбы.

Работы над таким оружием фактически начались в конце 1980-х годов, хотя с окончанием холодной войны их приоритетность вышла на первый план.

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Помимо полностью автономного наведения по принципу "выстрелил и забыл", бомба такого типа имела и другие преимущества. Прежде всего, ее производство было дешевле, чем изготовление бомбы с лазерным или электрооптическим наведением, но при этом могла достичь аналогичного уровня точности при любых погодных условиях.

После того, как оружие с GPS впервые было использовано в операции "Буря в пустыне" в рамках операции "Секретная белка", концепцию доработали, а система глобального позиционирования GPS обрела еще большую точность. Эта принадлежащая правительству США спутниковая радионавигационная система, хорошо зарекомендовавшая себя во время войны в Персидском заливе, была затем адаптирована для обеспечения информацией о местоположении совершенно нового семейства боеприпасов, запускаемых с воздуха. Конечным результатом этой работы стал совместный боеприпас прямой атаки (JDAM), но должно было пройти некоторое время, прежде чем это оружие подготовили к применению с B-2 – или с любым другим самолетом.

Пока работа над JDAM продолжалась в приоритетном режиме, была запущена ускоренная программ, гарантирующая, что B-2 получит оружие подобного типа еще раньше. Компания Northrop Grumman возглавила программу, известную как GPS Aided Munition, или GAM, с целью установки GPS-приемников на стелс-бомбардировщики и создания относительно небольшого количества автономного высокоточного оружия.

[ + – ] Один из немногих снимков, на которых запечатлен боеприпас с GPS-наведением, или GAM, состоящий на вооружении ВВС. Это базовая версия GBU-36/B с номинальным весом 907 кг

GAM объединяет инерциальную навигацию с GPS. Такой пакет наведения позволяет корректировать инерционный дрейф и повышает способность GAM надежно поражать цели с высокой точностью. Если прием сигнала GPS прервется, оружие все равно сможет работать, хотя и с ухудшением точности. Работа по интеграции новой функции на B-2 включала в себя разработку системы целеуказания с помощью GPS (GATS). Система использовала данные GPS для устранения любых ошибок, которые могли закрасться в изначальную радиолокационную систему бомбометания B-2. Общая точность последней могла быть снижена из-за ограничений инерциальной навигационной системы, неопределенности в отношении разницы высот между бомбардировщиком и целью и доплеровского сдвига. Используя данные GPS, местоположение цели относительно бомбардировщика можно было определить с гораздо большей степенью достоверности.

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Взяв различные координаты цели с помощью сочетания радара с синтезированной апертурой AN/APQ-181 и GATS, B-2 мог сгенерировать решение по запуску, которое поместило бы по крайней мере половину бомб в радиусе 6 метров от требуемых координат. В отличие от этого, JDAM, запущенная без участия радара/GATS, имела бы вероятную круговую погрешность около 12 метров. Более того, система позволяла запускать несколько видов оружия с поддержкой GPS по разным целям или по одной и той же цели, включая выпуск оружия в разных точках с последовательным поражением цели.

Что касается GAM, то первоначально она была создана путем добавления хвостового комплекта к стандартной 900-килограммовой бомбе Mk 84 для создания оружия под обозначением GBU-36/B. Выпущенная с высоты 12 км, GBU-36/B могла скользить на значительном расстоянии – более 24 километров – и поражать цель с неизменной точностью. При более низких высотах выброса дальность соответственно уменьшается. Помимо комплекта наведения и заднего оперения, в состав GAM входила "обертка" вокруг корпуса бомбы для обеспечения правильного угла снижения к цели.

[ + – ] Подготовка к погрузке 900-килограммовых бомб Mk 84 на самолеты F-16 для нанесения дневного удара по иракским целям во время операции "Буря в пустыне". Корпус бомбы Mk 84 был использован в качестве основы для GBU-36/B GAM

Летные испытания B-2 с GAM начались в апреле 1995 года, и к октябрю 1996 года комбинация GATS/GAM была готова к боевому применению. В том же месяце три бомбардировщика стартовали со своей базы на авиабазе Уайтман, штат Миссури, и сбросили 16 боевых GAM по целям на полигоне в Неваде. Все цели были успешно уничтожены, и бомбардировщики провели собственную оценку ущерба от бомбы.

Существовала также проникающая версия GAM, предназначенная для защищенных целей, таких как бункеры и другие заглубленные объекты управления. Для этого использовалась боеголовка BLU-113/B весом примерно 1996 кг, как в бомбе GBU-28/B Paveway II с лазерным наведением. Первый испытательный сброс GBU-37/B GAM с боеголовкой BLU-113/B состоялся в мае 1997 года. Этот же тип можно увидеть на снимке в верхней части статьи.

[ + – ] Самолет F-15E сбрасывает бомбу GBU-28/B Paveway II с лазерным наведением над полигоном Юта во время испытания оружия

GAM всегда планировалась как промежуточное оружие, и ее служебная карьера оказалась короткой.

Уже в октябре 1995 года компания McDonnell Douglas (позже Boeing) начала разрабатывать JDAM, которая должна была заменить GAM. Возможность применения JDAM на B-2 была достигнута в июле 1997 года.

Тем не менее, у пилотов B-2 был шанс продемонстрировать возможности GAM в реальном боевом сценарии. Этот стелс-бомбардировщик сделал многое, чтобы доказать, что ему все еще есть место в конвенциональных войнах и конфликтах после холодной войны.

В марте 1999 года НАТО начала операцию "Союзная сила", чтобы положить конец гуманитарной катастрофе, происходящей в Косово. В этом отделившемся балканском крае Сербия проводила жестокие репрессии против этнических албанцев, добивавшихся независимости. До сих пор международные усилия по урегулированию конфликта дипломатическими средствами не смогли остановить насилие.

[ + – ] B-2 заправляется от KC-10 после завершения миссии в поддержку операции НАТО "Союзная сила"

Чтобы заставить сербов уйти из Косово, НАТО проведет кампанию бомбардировок против Сербии.

К этому моменту GBU-31 JDAM были уже доступны для флота B-2, но на вооружении США имелось всего около 600 единиц этого оружия. Все они предназначались для B-2, но бомбардировщик также использовал GAM, образцы которых уже хранились на ВБ Уайтман, поставленные производственным предприятием Boeing из соседнего Сент-Чарльза, штат Миссури.

24 марта 1999 года пара B-2 стартовала с Уайтмана для боевого дебюта стелс-бомбардировщика. Каждый из них был загружен 16 GAM. Время полета на Балканы составляло около 15 часов, из которых пять часов прошли в зоне боевых действий, а затем самолетам предстоял 13-часовой обратный путь в Уайтман.

B-2 достигли впечатляющей точности при использовании GAM. Во время одной миссии бомбы были сброшены точно на пересечение двух взлетно-посадочных полос на сербской авиабазе, что вывело ее из строя и устранило значительную угрозу для воздушной мощи НАТО.

Другой целью был комбинированный железнодорожный и автомобильный мост через реку Дунай в городе Нови-Сад. Он выдержал атаки F-15E, оснащенного бомбами GBU-15 с телевизионным наведением, и штурмовика F-117A с двумя 907-килограммовыми бомбами с лазерным наведением. Шесть GAM, сброшенных на площадь 149 квадратных метров на центральном пролете моста, и еще две на северном пролете, смогли полностью уничтожить его.

[ + – ] Результаты атаки GAM на мост в Нови-Саде

Менее удачной была атака на посольство Китая в Белграде, произошедшая при весьма спорных обстоятельствах. В ночь на 7 мая 1999 года три GAM, сброшенные с самолета B-2, убили трех человек в посольстве, что вызвало протест со стороны китайского правительства. Хотя существует множество заговоров, утверждающих, что это была преднамеренная акция, до сих пор нет никаких доказательств, а настоящим виновником, похоже, стала устаревшая информация для целеуказания.

В ходе "Союзной силы" флот B-2 быстро израсходовал свои запасы GAM: к 1 апреля 1999 года было потрачено 224 боеприпаса – более трети от общего количества. Пентагон заказал еще одну партию из 5410 комплектов наведения для производства большего количества оружия. В период с 5 по 12 апреля было использовано еще 162 GAM.

Последний полет B-2 в рамках операции "Союзная сила" состоялся 21 мая 1999 года, а всего было совершено более 45 полетов. В ходе операции было сброшено более 453592 кг боеприпасов, что составляет 11% от общего количества боеприпасов в операции. Было установлено, что 90% GAM упали в пределах 12 метров от цели, а остальные все равно находились достаточно близко к намеченным координатам. В общей сложности четыре проникающие GBU-37/B версии GAM были также использованы в кампании 1999 года над Сербией.

[ + – ] Президент США Билл Клинтон осматривает салон бомбардировщика B-2 во время своего визита на базу ВВС Уайтман в июне 1999 года. Клинтон посетил базу, чтобы поблагодарить экипажи стелс-бомбардировщиков за их усилия во время операции "Союзная сила"

Точное количество произведенных комплектов GAM неизвестно: как правило, говорят о том, что их начали снимать с производства, как только появилось достаточное количество JDAM.

Есть сведения, что по крайней мере одна GBU-37/B была сброшена с самолета B-2 в первые дни войны в Афганистане. Считается, что 5 октября 2001 года один B-2 сбросил одну из этих проникающих бомб на предполагаемую цель Аль-Каиды, вылетев прямо с ВБ Уайтман. Другие подробности этой миссии не известны.

GBU-37/B GAM сохранились достаточно долго, чтобы использоваться в операции "Иракская свобода" в 2003 году, в ходе которой 11 образцов были сброшены самолетами B-2, вылетевшими с Уайтмана, и еще 2 были доставлены во время операций на Диего-Гарсия. Возможно, это оружие хранили до появления достаточного количества проникающей (V)3 версии 900-килограммовой GBU-31 JDAM с боеголовкой BLU-109/B. Очевидно, что по крайней мере некоторое количество GAM оставалось на вооружении до 2003 года, а возможно, и позже.

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В значительной степени именно GAM способствовала успеху B-2 в его первом боевом задании. Не менее важным было и влияние этого "временного" оружия на JDAM. Согласно отчету, представленному Конгрессу в октябре 1996 года, "количество испытательных часов [для JDAM] было сокращено из-за ее сходства с GAM, которая успешно завершила летные испытания в качестве промежуточного управляемого боеприпаса Block 20".

Затем JDAM стал управляемым боеприпасом для модернизированной конфигурации Block 30 самолета B-2. Он может сбросить до 80 227-килограммовых JDAM GBU-31 с независимым наведением за один крупный залп или произвести несколько залпов за одну миссию. С тех пор к впечатляющему арсеналу B-2 добавились новые конвенциональные боеприпасы с точным наведением, включая ракеты большой дальности. Но не следует забывать о работе новаторов, благодаря которым первый боеприпас с GPS-наведением был принят на вооружение американской армии в столь короткие сроки.

Об авторе

Томас Ньюдик – журналист и редактор в области обороны с более чем 20-летним опытом освещения военных аэрокосмических тем и конфликтов. Он написал и отредактировал несколько книг, а также участвовал в работе многих ведущих мировых авиационных изданий.

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