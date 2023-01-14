"Сейчас самое время": эксперты рассказали, как БМП Bradley и Marder изменят обстановку на поле боя

По словам экспертов, Bradley и Marder предлагают более продвинутые разведывательные возможности, если сравнивать их с советскими БМП1 и БМП2.

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Боевые машины Bradley и Marder могут помочь Украине разведывать российские позиции, перевозить солдат, а также вести огонь по российской бронетехнике. Об этом пишет The Washington Post.

Как рассказал аналитик разведывательной фирмы Janes Сонни Баттерворт, эти машины обеспечат украинцам большое тактическое преимущество, особенно при наступательных действиях. Однако эксперт подчеркнул, что эти машины не могут определить ход войны.

Также издание пишет, что Bradley и Marder предлагают более продвинутые разведывательные возможности, если сравнивать их с советскими БМП1 и БМП2. К примеру, оптика Bradley может находить цели на большем расстоянии и в более сложных климатических условиях. Также они могут помочь ВСУ вести снайперский огонь.

Журналисты напомнили, что США использовали Bradley в Ираке в 1991-м и 2003-м годах. При помощи бронетанковых дивизий с этими БМП американские войска применяли длительные маневры, чтобы зайти в тыл к противнику.

Кроме того, в материале говорится, что Франция собирается направить AMX-10RC, который также называют "легким танком". Он предназначен для ведения разведки. Машина была разработана во время Холодной войны для разведки. Идея заключалась в том, что AMX-10RC стреляла из своего орудия, заставляя вражеские войска раскрывать позиции, а затем уезжала, так как у нее не было защиты от боевых танков.

Почему западные союзники отправляют боевые машины сейчас?

Сообщается, что западные союзники, похоже, меньше озабочены тем, чтобы разозлить Россию, и более полны решимости. Они надеются, что новейшие комплексы вооружений, в том числе боевые машины, помогут украинцам отразить потенциальные российские наступления в ближайшие месяцы и прорвать оборону противника.

Издание пишет, что пройдет несколько месяцев, прежде чем Bradley и Marder появятся на поле боя. По словам официальных лиц США, украинские силы уже доказали свою способность обращаться с другим сложным оборудованием.

Заместитель помощника министра обороны Лаура Купер считает, что сейчас самое время для Украины воспользоваться своими возможностями, чтобы изменить динамику на поле боя.

Ранее Фокус писал, что в Пентагоне рассказали, какую модификацию БМП Bradley получит Украина. Модификацию M2A2 ODS (Operation Desert Storm) разработали на основе опыта, который Соединенные Штаты получили во время войны в Ираке в 1991 году (операция "Буря в пустыне").

Еще напомним, что СМИ заявили, что Минобороны Германии готовится передать Украине до 40 БМП Marder. По данным журналистов, поставка военной техники может произойти быстро, так как производитель уже отремонтировал старые модели, и они готовы к отправке.

Также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пять стран готовы передать Украине танки Leopard. Глава украинского МИДа отметил смягчение позиций западных стран по вопросу поставок Киеву вооружений. По его словам, представители некоторых не решаются заявлять о своих планах, если на такой шаг не пойдет Германия.