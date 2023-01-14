"Наразі саме час": експерти розповіли, як БМП Bradley та Marder змінять обстановку на полі бою

За словами експертів, Bradley та Marder пропонують більш просунуті розвідувальні можливості, якщо порівнювати їх із радянськими БМП1 та БМП2.

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Бойові машини Bradley та Marder можуть допомогти Україні розвідувати російські позиції, перевозити солдатів, а також вести вогонь російською бронетехнікою. Про це пише The Washington Post.

Як розповів аналітик розвідувальної фірми Janes Сонні Баттерворт, ці машини забезпечать українцям велику тактичну перевагу, особливо за наступальних дій. Проте експерт наголосив, що ці машини не можуть визначити хід війни.

Також видання пише, що Bradley та Marder пропонують більш просунуті розвідувальні можливості, якщо порівнювати їх із радянськими БМП1 та БМП2. Наприклад, оптика Bradley може знаходити цілі на більшій відстані та у складніших кліматичних умовах. Також вони можуть допомогти ЗСУ вести снайперський вогонь.

Журналісти нагадали, що США використовували Bradley в Іраку у 1991-му та 2003-му роках. За допомогою бронетанкових дивізій з БМП американські війська застосовували тривалі маневри, щоб зайти в тил до противника.

Крім того, у матеріалі йдеться, що Франція має намір направити AMX-10RC, який також називають "легким танком". Він призначений для розвідки. Машину було розроблено під час Холодної війни для розвідки. Ідея полягала в тому, що AMX-10RC стріляла зі своєї зброї, змушуючи ворожі війська розкривати позиції, а потім від'їжджала, тому що вона не мала захисту від бойових танків.

Чому західні союзники відправляють бойові машини зараз?

Повідомляється, що західні союзники, схоже, менше стурбовані тим, щоб роздратувати Росію, і більш сповнені рішучості. Вони сподіваються, що новітні комплекси озброєнь, у тому числі бойові машини, допоможуть українцям відобразити потенційні російські наступи найближчими місяцями та прорвати оборону супротивника.

Видання пише, що пройде кілька місяців, перш ніж Bradley та Marder з'являться на полі бою. За словами офіційних осіб США, українські сили вже довели свою здатність поводитися з іншим складним обладнанням.

Заступник помічника міністра оборони Лаура Купер вважає, що зараз саме час для України скористатися своїми можливостями, щоб змінити динаміку на полі бою.

Раніше Фокус писав, що у Пентагоні розповіли, яку модифікацію БМП Bradley отримає Україна. Модифікацію M2A2 ODS (Operation Desert Storm) розробили на основі досвіду, який Сполучені Штати отримали під час війни в Іраку в 1991 (операція "Буря в пустелі").

Ще нагадаємо, що ЗМІ заявили, що Міноборони Німеччини готується передати Україні до 40 БМП Marder. За даними журналістів, постачання військової техніки може відбутися швидко, оскільки виробник уже відремонтував старі моделі, і вони готові до відправки.

Також глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що п'ять країн готові передати Україні танки Leopard. Глава українського МЗС відзначив пом'якшення позицій західних країн щодо постачання Києву озброєнь. За його словами, представники деяких не наважуються заявляти про свої плани, якщо на такий крок не піде Німеччина.