Вывели 10 кораблей: флот ВС РФ заметил угрозу в Новороссийске от ВСУ, – британская разведка

По данным Минобороны Великобритании, командование Черноморского флота сосредоточено на противодействии возможным атакам из Украины. Приоритетной военной операцией стала оборона, а не наступление.

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Российские оккупанты вывели не менее 10 кораблей Черноморского флота из Новороссийска, чтобы рассредоточить их из-за угрозы поражения. Об этом сказано в разведобзоре Министерства обороны Великобритании от 14 января.

Разведчики обратили внимание на тип и количество кораблей, которые вышли в море одновременно. Активность свидетельствует о рассредоточении флота в ответ на конкретную угрозу базе Новороссийска, которую идентифицировали россияне.

[ + – ] Черноморский флот РФ сосредоточен на угрозах со стороны Украины, полагают британские разведчики

"Маловероятно, что данное развертывание говорит о подготовке к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования. Также маловероятно, что флот готовится к десантно-штурмовым операциям", — отмечается в сводке.

Черноморский флот РФ сосредоточен на угрозах со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет обороне, а не наступательным или патрульным операциям, заключили специалисты.

Напомним, что по данным СМИ Черноморский флот РФ с 24 февраля 2022 года потерял 15% боевого состава по состоянию на 2 декабря прошлого года. К началу полномасштабной войны Россия увеличила численность боевого флота до 58 единиц.

Генштаб ВСУ 10 января отмечал, что украинские военные уничтожили вражеское судно Черноморского флота России. Это мог быть либо российский военный катер, либо корабль.

Позже стало известно, что ВСУ поразили катер ВС РФ возле острова Белогрудый. Судно двигалось на Таврийском направлении.

Фокус 29 декабря писал о вводе нового ракетного корабля ВС РФ под названием "Град". Он вошел в состав соединения ракетных кораблей Балтийского флота.