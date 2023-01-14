Вивели 10 кораблів: флот ЗС РФ помітив загрозу в Новоросійську від ЗСУ, — британська розвідка

За даними Міноборони Великобританії, командування Чорноморського флоту зосереджене на протидії можливим атакам з України. Пріоритетною військовою операцією стала оборона, а не наступ.

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Російські окупанти вивели щонайменше 10 кораблів Чорноморського флоту з Новоросійська, щоб розосередити їх через загрозу ураження. Про це йдеться у розвідогляді Міністерства оборони Великобританії від 14 січня.

Розвідники звернули увагу на тип та кількість кораблів, які вийшли у море одночасно. Активність свідчить про розосередження флоту у відповідь конкретну загрозу базі Новоросійська, яку ідентифікували росіяни.

[ + – ] Чорноморський флот РФ зосереджений на загрозах з боку України, вважають британські розвідники

"Малоймовірно, що це розгортання говорить про підготовку до незвичайних ударів крилатими ракетами морського базування. Також малоймовірно, що флот готується до десантно-штурмових операцій", — наголошується у зведенні.

Чорноморський флот РФ зосереджений на загрозах з боку України та продовжує віддавати пріоритет обороні, а не наступальним чи патрульним операціям, зазначили фахівці.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Чорноморський флот РФ з 24 лютого 2022 року втратив 15% бойового складу станом на 2 грудня минулого року. На початок повномасштабної війни Росія збільшила чисельність бойового флоту до 58 одиниць.

Генштаб ЗСУ 10 січня зазначав, що українські військові знищили вороже судно Чорноморського флоту Росії. Це міг бути російський військовий катер, або корабель.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ уразили катер ЗС РФ біля острова Білогрудий. Судно рухалося по Таврійському напрямку.

Фокус 29 грудня писав про введення нового ракетного корабля ЗС РФ під назвою "Град". Він увійшов до складу з'єднання ракетних кораблів Балтійського флоту.