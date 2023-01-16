"Осознаем потребности": представитель Пентагона рассказал о дальнобойных системах для Украины

По словам Колина Каля, между Киевом и Вашингтоном уже ведутся переговоры о том, как Украине атаковать цели в глубине тыла противника.

Related video

Замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время общения с журналистами в Киеве заявил, что Вашингтон понимает потребность Украины в том, чтобы поражать более дальние цели за линией фронта. У Киева пока нет средств, с помощью которых можно выполнять такие задачи, однако диалог о новом вооружении ведется. Об этом пишет Европейская правда.

По его словам, не стоит сосредотачиваться именно на ракетах ATACMS, а рассмотреть саму необходимость поражать цели далеко за линией фронта.

"Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность в этих системах", — сказал Каль.

По его словам, Штаты знают обо всех потребностях Киева.

"Не буду вдаваться в подробности, но скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом", — сказал он.

Он не стал уточнять, о каких конкретно системах идет речь.

Что такое система ATACMS

Тактическая баллистическая ракета класса земля — земля. Она может поражать цели на расстоянии в 300 километров. Запускаются при помощи установок M270 MLRS и M142 HIMARS.

Ранее Фокус писал, что Резников лично встретится с генсеком НАТО Столтенбергом в Рамштайне. Саммит на американской авиабазе в Германии состоится на этой неделе. Председательствовать на нем будет глава Минобороны США Ллойд Остин.

Еще напомним, что Великобритания подтвердила поставку в Украину 14 танков Challenger 2 и 30 САУ AS90. По данным пресс-службы Минобороны Великобритании, танки, САУ AS90s и боеприпасы будут поставлены со складов армии, а значительную часть другого оборудования закупят или же поставят из других стран.

Также сообщалось, что Украина и РФ обсуждают в Турции масштабный обмен пленными. По информации журналистов, переговоры проходят по инициативе турецкой стороны. При этом известно — Украина представила обменный список из 800 человек, а Россия — из 200.