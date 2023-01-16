"Усвідомлюємо потреби": представник Пентагону розповів про далекобійні системи для України

За словами Коліна Каля, між Києвом та Вашингтоном вже ведуться переговори про те, як Україні атакувати цілі у глибині тилу супротивника.

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Заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час спілкування з журналістами у Києві заявив, що Вашингтон розуміє потребу України в тому, щоб вражати більш далекі цілі за лінією фронту. Київ поки що не має коштів, за допомогою яких можна виконувати такі завдання, проте діалог про нове озброєння ведеться. Про це пише Європейська правда.

За його словами, не варто зосереджуватися саме на ракетах ATACMS, а розглянути необхідність уражати цілі далеко за лінією фронту.

"Що стосується далекобійних систем, так званих ATACMS, то ми й надалі чуємо зацікавленість у цих системах", — сказав Каль.

За його словами, Штати знають про всі потреби Києва.

"Не вдаватимуся в подробиці, але скажу: ми усвідомлюємо цю потребу в нинішньому статусі, і ми обговорюємо те, як Україні впоратися з цим викликом", — сказав він.

Він не став уточнювати, про які саме системи йдеться.

Що таке система ATACMS

Тактична балістична ракета класу земля – земля. Вона може вражати цілі на відстані 300 кілометрів. Запускаються за допомогою установок M270 MLRS та M142 HIMARS.

Раніше Фокус писав, що Резніков особисто зустрінеться з генсеком НАТО Столтенбергом у Рамштайні. Саміт на американській авіабазі у Німеччині відбудеться цього тижня. Головуватиме на ньому голова Міноборони США Ллойд Остін.

Ще нагадаємо, що Великобританія підтвердила постачання в Україну 14 танків Challenger 2 та 30 САУ AS90. За даними пресслужби Міноборони Великобританії, танки, САУ AS90s та боєприпаси будуть поставлені зі складів армії, а значну частину іншого обладнання закуплять або поставлять з інших країн.

Також повідомлялося, що Україна та РФ обговорюють у Туреччині масштабний обмін полоненими. За інформацією журналістів, переговори відбуваються з ініціативи турецької сторони. При цьому відомо — Україна представила обмінний список із 800 осіб, а Росія — із 200 осіб.