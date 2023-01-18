Постпред РФ в ООН назвал Украину виновной в ракетном ударе россиян по Днепру

Дипломат Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, повторил "версию" Алексея Арестовича о том, что российская ракета попала в дом якобы по вине украинской ПВО.

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Украина несет ответственность за трагедию в многоквартирном доме в Днепре, в который попала российская ракета. Такое заявление сделал постпред России в ООН Василий Небензя, выступая 17 января на заседании Совета безопасности.

В частности, дипломат признал, что 14 января ВС РФ целенаправленно осуществили ракетный удар по Днепру.

Вместе с этим, как заявил Василий Небензя, Россия выпустила ракету в направлении объекта инфраструктуры, а трагедия в многоквартирном доме якобы произошла по вине Украины.

В этом контексте постпред РФ в ООН повторил слова бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича и добавил, что сверхзвуковая Х-22 была подбита украинской ПВО, после чего снаряд попал в жилое здание, спровоцировав гибель гражданских.

"Российская ракета, запущенная по объекту энергетической инфраструктуры, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом. Остальное вы знаете", — продолжил Небензя и добавил, что трагедию можно было предотвратить, если бы Украина "выполняла требования гуманитарного права".

В ходе заседания постпред РФ в ООН также возмутился тем, что страны Запада не осуждают постоянные обстрелы оккупированного Донецка, которые якобы осуществляют украинские военнослужащие. Небензя отдельно обвинил Вооруженные силы Украины в ведении "прицельного огня по жилым кварталам".

Отметим, что постпред России в ООН Василий Небензя, комментируя теракт в Днепре, повторил версию экс-советника ОП Алексея Арестовича о "причастности" украинской ПВО к трагедии. Так, 14 января в эфире программы "Фейгин Live" блогер сообщил, что российская ракета якобы попала в многоквартирный жилой дом после того, как ее сбила противовоздушная оборона Украины.

Через день, 15 января, Алексей Арестович извинился за свои слова о якобы причастности ПВО к трагедии в Днепре и попытался оправдаться, что озвучил некорректную информацию в прямом эфире из-за усталости. Спустя некоторое время экс-советник ОП удалил пост с извинениями и упрекнул своих критиков цитатой об "украинских гнидах".

16 января народные депутаты Украины инициировали сбор подписей за увольнение Алексея Арестовича из Офиса президента. Нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко также обратился к и.о. главы СБУ Василию Малюку с просьбой проверить, могут ли слова экс-советника ОП квалифицироваться как госизмена.

На следующий день, 17 января Алексей Арестович написал заявление об увольнении из Офиса президента и заявил, что допустил принципиальную ошибку. В этот же день Аппарат ОП подписал указ об отставке Алексея Арестовича.