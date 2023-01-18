Постпред РФ в ООН назвав Україну винною у ракетному ударі росіян по Дніпру

Дипломат Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, повторив "версію" Олексія Арестовича про те, що російська ракета потрапила до будинку нібито з вини української ППО.

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Україна несе відповідальність за трагедію у багатоквартирному будинку у Дніпрі, до якого потрапила російська ракета. Таку заяву зробив постпред Росії в ООН Василь Небензя, виступаючи 17 січня на засіданні Ради безпеки.

Зокрема, дипломат визнав, що 14 січня ЗС РФ цілеспрямовано здійснили ракетний удар по Дніпру.

Водночас, як заявив Василь Небензя, Росія випустила ракету у напрямку об'єкту інфраструктури, а трагедія у багатоквартирному будинку нібито сталася з вини України.

У цьому контексті постпред РФ в ООН повторив слова колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича і додав, що надзвукова Х-22 була підбита українською ППО, після чого снаряд потрапив до житлової будівлі, спровокувавши загибель цивільних.

"Російська ракета, запущена по об'єкту енергетичної інфраструктури, була підбита силами ППО України. Оскільки установка ППО була порушена нормами міжнародного гуманітарного права, про яке ви так дбаєте, розміщена в житловому кварталі, збита ракета впала на житловий будинок. Решту ви знаєте", — продовжив Небензя і додав, що трагедії можна було запобігти, якби Україна "виконувала вимоги гуманітарного права".

Під час засідання постпред РФ в ООН також обурився тим, що країни Заходу не засуджують постійних обстрілів окупованого Донецька, які нібито здійснюють українські військовослужбовці. Небензя окремо звинуватив Збройні сили України у веденні "прицільного вогню за житловими кварталами".

Зазначимо, що постпред Росії в ООН Василь Небензя, коментуючи теракт у Дніпрі, повторив версію ексрадника ОП Олексія Арестовича про "причетність" української ППО до трагедії. Так, 14 січня в ефірі програми "Фейгін Live" блогер повідомив, що російська ракета нібито потрапила до багатоквартирного житлового будинку після того, як її збила протиповітряна оборона України.

Через день, 15 січня, Олексій Арестович вибачився за свої слова про нібито причетність ППО до трагедії у Дніпрі та спробував виправдатися, що озвучив некоректну інформацію у прямому ефірі через втому. Через деякий час ексрадник ОП видалив пост з вибаченнями і дорікнув своїм критикам цитатою про "українські гниди".

16 січня народні депутати України ініціювали збір підписів за звільнення Олексія Арестовича з Офісу президента. Нардеп від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко також звернувся до в.о. голови СБУ Василя Малюка з проханням перевірити, чи слова ексрадника ОП можуть кваліфікуватися як держзрада.

Наступного дня, 17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з Офісу президента і заявив, що припустився принципової помилки. Цього ж дня Апарат ОП підписав указ про відставку Олексія Арестовича.