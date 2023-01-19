Пойдут с трех направлений: польский генерал рассказал, откуда может быть новое наступление РФ

По словам эксперта, РФ решила накопить силы в районе Брянска, Курска и Воронежа. У нее есть резерв в 1,2 млн человек. Из них 300 тысяч мобилизованных проходят подготовку.

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Российские войска могут вторгнуться на территорию Украины со своей территории, а активность в Беларуси будет лишь отвлекающим маневром. Об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак журналистам BBC.

По его словам, сейчас Запад должен увеличить объемы военной помощи Украине, включив в поставки дальнобойные ракеты, танки и самолеты.

Скшипчак рассказал, что есть вероятность нового наступления РФ в начале весны или в конце зимы. Россияне проиграли все битвы весной и летом, а потому решили накопить силы в районе Брянска, Курска и Воронежа. Эти области находятся на Западе России и граничат с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины.

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"Они производят для этого большую мобилизацию. И хотя она у них довольно хаотична, у них есть резерв с 1,2 миллиона человек. Из них 300 тысяч мобилизованных проходят соответствующую подготовку и тренировку", — сказал генерал.

По словам Скшипчака, российские войска, совершив нападение, будут двигаться на юг вдоль реки Ворскла, которая впадает в Днепр, чтобы воссоединиться с силами в районе Бахмута и Соледара. Таким образом под удар попадают города Днепр и Полтава.

Что касается Киева, то, как сказал генерал, президент РФ Владимир Путин уже в каком-то смысле проиграл войну, когда не смог захватить столицу Украины.

"Путин не сможет управлять украинским народом. После всего случившегося этот народ возненавидел Россию. Украинцы пережили Бучу, Ирпень. А сколько мест, где российские солдаты убивали украинцев, но об этих преступлениях еще не известно?" — отметил генерал.

Польский военный считает, что Путину пришлось прибегнуть к стратегии малых стратегических шагов. Он использовал ее в 2014 году, когда при помощи боевиков захватил Луганск и Донецк. Удастся ли Москве удержать все захваченные территории – зависит от Запада. Так, Украина должна иметь возможность сопротивляться агрессии со стороны России и освобождать свои земли.

Скшипчак уверен, что той помощи, которую сейчас оказывает Украине Запад, на самом деле недостаточно. Политикам нужно перестать дискутировать о том, стоит ли давать Киеву танки, а просто отправить их.

"Это похоже, когда врач дает больному лишь несколько капель лекарства вместо полноценного лечения. Ее должно быть в разы больше", — сказал он.

Ранее Фокус писал, что в парламенте Нидерландов поддержали передачу ВСУ ЗРК Patriot. Инициативу поставок комплексов Patriot поддерживают не только парламентское большинство, но и оппозиционные силы Нидерландов.

Также сообщалось, что Швеция передаст Украине 50 БМП CV90. Премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что поставка техники является сигналом РФ, что время не на их стороне. Запад не потеряет единства в помощи Украине.

Еще напомним, что InformNapalm объяснили, почему РФ не перебрасывает солдат в цистернах. Личный состав можно переодеть в гражданскую одежду и отправить его в точку сбора на обычном поезде. Нет нужды в использовании холодных цистерн без вентиляции, считают волонтеры.