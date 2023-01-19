Підуть з трьох напрямків: польський генерал розповів, звідки може бути новий наступ РФ

За словами експерта, РФ вирішила накопичити сили в районі Брянська, Курська та Воронежа. Вона має резерв 1,2 млн осіб. Із них 300 тисяч мобілізованих проходять підготовку.

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Російські війська можуть вторгнутися на територію України зі своєї території, а активність у Білорусі буде лише відволікальним маневром. Про це заявив польський генерал Вальдемар Скшипчак журналістам ВВС.

За його словами, зараз Захід має збільшити обсяги військової допомоги Україні, додавши до постачання далекобійні ракети, танки та літаки.

Скшипчак розповів, що є ймовірність нового наступу РФ на початку весни чи наприкінці зими. Росіяни програли всі битви навесні та влітку, а тому вирішили накопичити сили в районі Брянська, Курська та Воронежа. Ці області знаходяться на Заході Росії та межують із Чернігівською, Сумською та Харківською областями України.

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"Вони роблять для цього велику мобілізацію. І хоча вона у них досить хаотична, у них є резерв із 1,2 мільйонів людей. З них 300 тисяч мобілізованих проходять відповідну підготовку та тренування", — сказав генерал.

За словами Скшипчака, російські війська, скоївши напад, рухатимуться на південь уздовж річки Ворскла, яка впадає в Дніпро, щоб возз'єднатися із силами в районі Бахмута та Соледара. Так під удар потрапляють міста Дніпро та Полтава.

Що стосується Києва, то, як сказав генерал, президент РФ Володимир Путін уже в якомусь сенсі програв війну, коли не зміг захопити столицю України.

"Путін не зможе керувати українським народом. Після того, що сталося, цей народ зненавидів Росію. Українці пережили Бучу, Ірпінь. А скільки місць, де російські солдати вбивали українців, але про ці злочини ще не відомо?" — зауважив генерал.

Польський військовий вважає, що Путіну довелося вдатися до стратегії малих стратегічних кроків. Він використав її у 2014 році, коли за допомогою бойовиків захопив Луганськ і Донецьк. Чи вдасться Москві утримати всі захоплені території — залежить від Заходу. Так, Україна повинна мати можливість чинити опір агресії з боку Росії та звільняти свої землі.

Скшипчак упевнений, що тієї допомоги, яку зараз надає Україні Захід, насправді замало. Політикам треба припинити дискутувати про те, чи варто давати Києву танки, а просто відправити їх.

"Це схоже, коли лікар дає хворому лише кілька крапель ліків замість повноцінного лікування. Її має бути в рази більше", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що в парламенті Нідерландів підтримали передавання ЗСУ ЗРК Patriot. Ініціативу постачання комплексів Patriot підтримують не лише парламентська більшість, а й опозиційні сили Нідерландів.

Також повідомлялося, що Швеція передасть Україні 50 БМП CV90. Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон заявив, що постачання техніки є сигналом РФ, що час не на їхньому боці. Захід не втратить єдності у допомозі Україні.

Ще нагадаємо, що InformNapalm пояснили, чому РФ не перекидає солдат у цистернах. Особовий потяг можна переодягнути в цивільний одяг і відправити його в точку збору на звичайному потязі. Немає потреби у використанні холодних цистерн без вентиляції, вважають волонтери.