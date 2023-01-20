Кремль угрожает Украине из-за новой военной помощи и передачи дальнобойного оружия, — ISW

Москва, как считают аналитики, всячески пытается минимизировать объемы военной помощи, поставляемой Украине, хотя и осознает, что не сможет выиграть прямой конфликт против НАТО.

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Кремль активизировал очередную информационную кампанию, в ходе которой угрожает эскалацией конфликта, если Украина получит новую партию вооружения от США и Евросоюза. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 19 января.

По мнению аналитиков, о запуске подобной информационной кампании свидетельствует недавнее заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

В частности, топ-соратник Владимира Путина во время пресс-конференции 19 января отреагировал на публикацию издания The NYT, в которой говорилось, что США рассматривают возможность передачи Украине дальнобойного вооружения, способного наносить удары по военным объектам ВС РФ глубоко в тылу. Песков пригрозил, что подобная помощь со стороны Запада приведет к эскалации конфликта и будет угрожать глобальной безопасности.

"Крым является украинской территорией, и Украина имеет право в соответствии с законами и нормами вооруженных конфликтов наносить удары по военным объектам ВС РФ в Крыму. В соответствии с международным правом и нормами она также имеет право атаковать цели в России, поскольку страна-захватчик не имеет права на убежище для военных целей на своей территории. Угрозы Пескова являются частью российской информационной операции, призванной помешать Западу оказать поддержку Украине, и не соответствуют реальным возможностям России начать эскалацию против Запада", — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают, что это не первый раз, когда Кремль запускает информационную кампанию и угрожает Западу очередной эскалацией конфликта. Москва, по словам представителей ISW, всячески пытается минимизировать объемы военной помощи, поставляемой Украине, хотя и осознает, что не сможет выиграть прямой конфликт против НАТО.

Напомним, 18 января в западных СМИ появилась информация о том, что США готовят новую военную помощь Украине. В пакет, по данным журналистов, включат управляемые бомбы малого диаметра наземного базирования, дальность применения которых может достигать 150 километров.

В ночь с 19 на 20 января пресс-служба Пентагона официально объявила о выделении Украине военной помощи в размере $2,5 млрд, в которую войдут зенитно-ракетные комплексы Avenger, боеприпасы для ЗРК NASAMS, бронетранспортеры, БМП и другое вооружение.