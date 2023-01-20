Кремль погрожує Україні через нову військову допомогу та передачу далекобійної зброї, — ISW

Москва, як вважають аналітики, всіляко намагається мінімізувати обсяги військової допомоги, яка постачається Україні, хоча й усвідомлює, що не зможе виграти прямий конфлікт проти НАТО.

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Кремль активізував чергову інформаційну кампанію, під час якої погрожує ескалацією конфлікту, якщо Україна отримає нову партію озброєння від США та Євросоюзу. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 19 січня.

На думку аналітиків, про запуск подібної інформаційної кампанії свідчить нещодавня заява прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Зокрема, топсоратник Володимира Путіна під час пресконференції 19 січня відреагував на публікацію видання The NYT, в якій йшлося про те, що США розглядають можливість передачі Україні далекобійного озброєння, здатного завдавати ударів по військових об'єктах ЗС РФ глибоко в тилу. Пєсков пригрозив, що подібна допомога з боку Заходу призведе до ескалації конфлікту та загрожуватиме глобальній безпеці.

"Крим є українською територією, і Україна має право відповідно до законів і норм збройних конфліктів завдавати ударів по військових об'єктах ЗС РФ у Криму. Відповідно до міжнародних прав і норм вона також має право атакувати цілі в Росії, оскільки країна-загарбник не має права на притулок для військових цілей на своїй території. Загрози Пєскова є частиною російської інформаційної операції, покликаної перешкодити Заходу надати підтримку Україні, і не відповідають реальним можливостям Росії розпочати ескалацію проти Заходу", — йдеться у звіті ISW.

Аналітики зазначають, що це не вперше, коли Кремль запускає інформаційну кампанію та погрожує Заходу черговою ескалацією конфлікту. Москва, за словами представників ISW, всіляко намагається мінімізувати обсяги військової допомоги, яка постачається Україні, хоча й усвідомлює, що не зможе виграти прямий конфлікт проти НАТО.

Нагадаємо, 18 січня у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готують нову військову допомогу Україні. У пакет, за даними журналістів, включать керовані бомби малого діаметра наземного базування, дальність застосування яких може сягати 150 кілометрів.

У ніч із 19 на 20 січня пресслужба Пентагону офіційно оголосила про виділення Україні військової допомоги у розмірі $2,5 млрд, до якої увійдуть зенітно-ракетні комплекси Avenger, боєприпаси для ЗРК NASAMS, бронетранспортери, БМП та інше озброєння.