"Банка с пауками": Украина использует борьбу между "вагнеровцев" и ВС РФ, — ГУР (видео)

По словам Юсова, Путин окружил себя пенсионерами, которые смотрят в прошлое. Тот же Герасимов имеет лишь теоретические "успехи", а также ответственен за провальное начало вторжения 24 февраля.

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Противоречия внутри российского военного и политического командования усиливаются в зависимости от успехов Украины на фронте. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью Радио НВ.

По его словам, политическое и военное руководство России – это "банка с пауками", между сторонами которой есть большое количество противоречий.

"Сейчас действительно Суровикин, Пригожин, Кадыров сдвигаются с некоторых позиций, по крайней мере публичных, Герасимов, Шойгу возвращаются", — сказал Юсов.

Он отметил, что сам факт наличия противоречий уже ослабляет российские силы. Что касается недавно назначенного начальника российских войск в Украине Валерия Герасимова, то Юсов отметил, что его успехи лишь теоретические. Кроме того, именно он ответственен за провальное вторжение ВС РФ в Украину.

"Мы говорим о человеке позапрошлого поколения, человеке уже в возрасте, глубоком, который явно не может говорить о каких-то инновационных подходах, современных подходах", — сказал представитель ГУР.

Он отметил, что все окружение президента РФ Владимира Путина такое, так как он окружает себя пенсионерами, которые не смотрят в будущее.

"Поэтому Суровикин и Пригожин — это, конечно, преступники, но те преступники, которые за счет колоссальных потерь и ресурсов хоть какие-то результаты могли бы показать", — отметил Юсов.

Представитель ГУР заявил, что противоречия между группировками в Кремле будут нарастать. Более того, все больше представителей политической и экономической элиты РФ понимают, что Россия проиграет войну, а конец Путина уже предрешен.

"Вопрос лишь в том, как для себя безопаснее и быстрее отойти от современного Гитлера, дабы не закончить вместе с ним так же, как когда-то закончил нацистский диктатор", — отметил Юсов.

[ + – ] Андрей Юсов о противоречиях в Кремле (смотреть с 12 минуты)

Ранее Фокус писал, что в разведке Великобритании заявили, что численность "Группы Вагнера" в Украине составляет около 50 тысяч человек. Как считают разведчики, Евгений Пригожин, официально регистрируя свою компанию, пытается не только получить максимальную прибыль, но и легитимизировать своих боевиков в российском обществе.

Еще напомним, что журналисты Sky News заявили, что новое наступление России неизбежно, потому Украине нужны американские танки M1 Abrams. Год назад американская разведка в точности спрогнозировала масштабное вторжение российских войск, о чем американцы неоднократно предупреждали украинское руководство.

Также сообщалось, что Путин продолжает расставлять в Москве ПВО. Так, 3 установки появились в 2 километрах от аэродрома "Остафьево". Установки заметили рядом с поселком Воскресенское.