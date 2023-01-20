"Банка з павуками": Україна використовує боротьбу між "вагнерівцями" та ЗС РФ, — ГУР (відео)

За словами Юсова, Путін оточив себе пенсіонерами, які дивляться у минуле. Той самий Герасимов має лише теоретичні "успіхи", і навіть відповідальний за провальне початок вторгнення 24 лютого.

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Суперечності всередині російського військового та політичного командування посилюються залежно від успіхів України на фронті. Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в інтерв'ю Радіо НВ.

За його словами, політичне та військове керівництво Росії — це "банки з павуками", між сторонами якої є велика кількість протиріч.

"Зараз справді Суровікін, Пригожин, Кадиров зсуваються з деяких позицій, принаймні публічних, Герасимов, Шойгу повертаються", — сказав Юсов.

Він зазначив, що сам факт наявності протиріч уже послаблює російські сили. Щодо нещодавно призначеного начальника російських військ в Україні Валерія Герасимова, то Юсов зазначив, що його успіхи лише теоретичні. Крім того, саме він відповідальний за провальне вторгнення ЗС РФ до України.

"Ми говоримо про людину позаминулого покоління, людину вже у віці, глибоку, яка явно не може говорити про якісь інноваційні підходи, сучасні підходи", — сказав представник ГУР.

Він зазначив, що все оточення президента РФ Володимира Путіна таке, оскільки він оточує себе пенсіонерами, які не дивляться у майбутнє.

"Тому Суровікін і Пригожин — це, звичайно, злочинці, але ті злочинці, які коштом колосальних втрат і ресурсів хоч якісь результати могли б показати", — зазначив Юсов.

Представник ГУР заявив, що протиріччя між угрупованнями у Кремлі наростатимуть. Щобільше, дедалі більше представників політичної та економічної еліти РФ розуміють, що Росія програє війну, а кінець Путіна вже вирішено наперед.

"Питання лише в тому, як для себе безпечніше і швидше відійти від сучасного Гітлера, щоб не закінчити разом з ним так само як закінчив колись нацистський диктатор", — зазначив Юсов.

[ + – ] Андрій Юсов про протиріччя у Кремлі (дивитися з 12 хвилини)

Раніше Фокус писав, що у розвідці Великобританії заявили, що чисельність "Групи Вагнера" в Україні становить близько 50 тисяч людей. Як вважають розвідники, Євген Пригожин, офіційно реєструючи свою компанію, намагається не лише отримати максимальний прибуток, а й легітимізувати своїх бойовиків у російському суспільстві.

Ще нагадаємо, що журналісти Sky News заявили, що новий наступ Росії неминучий, тому Україні потрібні американські танки M1 Abrams. Рік тому американська розвідка точно спрогнозувала масштабне вторгнення російських військ, про що американці неодноразово попереджали українське керівництво.

Також повідомлялося, що Путін продовжує розставляти у Москві ППО. Так, 3 установки з'явилися за 2 кілометри від аеродрому "Астаф'єво". Установки помітили поряд із селищем Воскресенське.