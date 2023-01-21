"Окружат с 240 градусов": ВС РФ собираются наступать с трех сторон, – нардеп (карта)

По словам члена украинской группы по переговорам с Россией Рустема Умерова, новое крупное наступление России на Украину может начаться уже в феврале этого года.

Related video

Украина готовится к возможному крупному наступлению Вооруженных сил Российской Федерации одновременно с трех направлений в феврале 2023 года. Об этом рассказал участник группы по переговорам с РФ и народный депутат Украины Рустем Умеров в комментарии изданию The Daily Beast.

Умеров утверждает, что российские силы могут попытаться атаковать Украину с территории Беларуси, а также со своих позиций на востоке и юге нашей страны.

"Российские войска окружат нас с 240 градусов, атакуют со стороны Черного моря, со стороны Белоруссии, Луганской и Донецкой областей", — сообщил Умеров журналистам.

[ + – ] ВС РФ могут атаковать Украниу с трех направлений

Авторы публикации также упомянули о том, что Россия заявила о своем первом за несколько месяцев успехе, объявив о взятии города Соледар в Донецкой области. Авторы статьи отмечают, что в информационном пространстве идут споры на эту тему, однако ценой больших потерь РФ все же удалось продвинуться на данном участке фронта.

В The Daily Beast отмечают, что ключевую роль в штурме Соледара сыграли бойцы "группы Вагнера" многие из которых являются бывшими заключенным российских тюрем.

"Они идут со всех сторон, тремя направлениями: преступники, частные подрядчики и регулярные войска. Их цели — избавиться от своих преступников, проверить и обучить своих подрядчиков", — отметил Рустем Умеров.

Напомним, что высокопоставленные чиновники США советуют Украине не начинать крупное наступление на позиции ВС РФ, пока ВСУ не получат все анонсированное американское оружие. Об этом сообщили в Reuters 20 января, ссылаясь на слова представителя администрации Джо Байдена.

Фокус также писал о том, что по мнению польского генерала Вальдемара Скшипчака, есть вероятность нового наступления России в начале весны или в конце зимы. Скшипчак считает, что ВС РФ могут вторгнуться в Украину со своей территории, а активность в Беларуси будет отвлекающим маневром.

В отчете Института изучения войны от 19 января также упоминается о том, что ВС РФ могут повторно вторгнутся в Украину с территории Республики Беларусь в конце 2023 года. Согласно данным аналитиков, российские силы в Беларуси пока не имеют ресурсов для нападения на Украину зимой или весной этого года.