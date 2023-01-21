"Оточать на 240 градусів": ЗС РФ збираються наступати з трьох сторін, — нардеп (карта)

За словами члена української групи з переговорів із Росією Рустема Умерова, новий великий наступ Росії на Україну може розпочатися вже у лютому цього року.

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Україна готується до можливого великого наступу Збройних сил Російської Федерації одночасно із трьох напрямків у лютому 2023 року. Про це розповів учасник групи з переговорів із РФ та народний депутат України Рустем Умеров у коментарі виданню The Daily Beast.

Умеров стверджує, що російські сили можуть спробувати атакувати Україну з території Білорусі, а також зі своїх позицій на сході та півдні нашої країни.

"Російські війська оточать нас із 240 градусів, атакують з боку Чорного моря, з боку Білорусії, Луганської та Донецької областей", — повідомив Умеров журналістам.

[ + – ] ЗС РФ можуть атакувати Україну з трьох напрямків

Автори публікації також згадали про те, що Росія заявила про свій перший за кілька місяців успіх, оголосивши про взяття міста Соледар у Донецькій області. Автори статті зазначають, що в інформаційному просторі точаться суперечки на цю тему, проте ціною великих втрат РФ все ж таки вдалося просунутися на даній ділянці фронту.

У The Daily Beast зазначають, що ключову роль у штурмі Соледара зіграли бійці "групи Вагнера", багато з яких є колишніми в'язнями російських в'язниць.

"Вони йдуть з усіх боків, трьома напрямками: злочинці, приватні підрядники та регулярні війська. Їхні цілі — позбутися своїх злочинців, перевірити та навчити своїх підрядників", — зазначив Рустем Умеров.

Нагадаємо, що високопосадовці США радять Україні не розпочинати великий наступ на позиції ЗС РФ, поки ЗСУ не отримають усієї анонсованої американської зброї. Про це повідомили у Reuters 20 січня, посилаючись на слова представника адміністрації Джо Байдена.

Фокус також писав про те, що, на думку польського генерала Вальдемара Скшипчака, є ймовірність нового наступу Росії на початку весни або наприкінці зими. Скшипчак вважає, що ЗС РФ можуть вторгнутися в Україну зі своєї території, а активність у Білорусі буде відволікаючим маневром.

У звіті Інституту вивчення війни від 19 січня також згадується, що ЗС РФ можуть повторно вторгнутися в Україну з території Республіки Білорусь наприкінці 2023 року. За даними аналітиків, російські сили в Білорусі поки що не мають ресурсів для нападу на Україну взимку чи навесні цього року.