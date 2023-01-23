"Поставили бы танки для красоты": ВСУ высмеяли размещение ПВО у резиденций Путина (видео)

В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что системы "Панцирь С-1" могут стрелять только вверх, а крылатые ракеты и беспилотники свободно пролетают между домами. Командованию ВС РФ предложили идею получше — разместить на крышах танки Т-34, снятые с хранения.

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Демонстративное размещение систем противовоздушной обороны (ПВО) на крышах зданий в Москве и возле резиденций президента РФ Владимира Путина рассчитано на россиян, а не на защиту от нападения Украины. Такое мнение выразил в эфире "Радио Донбасс.Реалии" (проект "Радио Свобода") спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, военные РФ действительно поставили системы ПВО на некоторые здания в Москве. Однако в этом мало практического смысла, ведь системы "Панцирь С-1" предназначены для стрельбы вверх.

"Такую тяжелую технику выставлять на высотки – это просто смешно, во-первых. Во-вторых, они должны понимать, что крылатые ракеты или беспилотники могут между домами летать. Сомнительное решение, если честно. Они бы еще туда танки поставили для красоты игры, например, Т-34, которые сняли с хранения", – прокомментировал Игнат.

[ + – ] Игнат комментирует установку ПВО на крышах в кноце 5-й минуты

Практика размещения систем ПВО на правительственных зданиях действительно есть, но тогда сами здания должны быть предназначены для подобной цели, объяснил спикер.

К примеру, в Соединенных Штатах существуют модульные установки – либо спаренные зенитные пушки, либо шестиствольная скорострельная пушка, которая стреляет и перехватывает снарядами. То есть работает в автоматическом режиме – включается установка, и все, что в радиусе досягаемости ее радара и пушки, она будет уничтожать", – рассказал военный.

Подобных модульных пушек в мире немало и ВСУ тоже пригодились бы такие системы, добавил спикер командования Воздушных сил.

"Но у России их нет, поэтому решение простое – взять весь "Панцирь" и "зарядить" его на 20-й этаж", – добавил он.

Российское командование проводит внутри страны информационно-психологическую операцию, чтобы показать наличие реальной угрозы стране, полагает Игнат.

Войска России несут большие потери в Украине, поэтому Кремлю нужно срочно провести дополнительную мобилизацию.

"Им требуются человеческие ресурсы. И вот эта истерия "родина-мать зовет", очевидно, и дальше в нарративах российской пропаганды будет продолжаться", – добавил он.

Где армия РФ ставила системы ПВО?

Фотографии и видео систем ПВО на крышах домов в Москве и возле резиденции Путина в Ново-Огарево под Москвой, начали появляться на прошлой неделе.

Систему "Панцирь С-1" видели на вертолетной площадке главного здания Министерства обороны РФ. Такой же комплекс установили на здании по адресу Тетеринский переулок 8. Там расположен бизнес-центр и расстояние от него до Кремля — около 2 километров.

Рядом с резиденцией Путина 20 января также замечали систему противовоздушной обороны "Панцирь С-1". Очевидцы обратили внимание на установку из-за громкого звука ее работы.

Кроме этого, такую же систему поставили в селе Ящерово в Новгородской области — в 6 километрах от валдайской резиденции Путина, писало издание "Агентство". Минимум 3 военных постоянно были рядом с установкой, на которой вращалась антенна РЛС.

Фокус сообщал, что еще несколько систем ПВО выявили примерно в 2 километрах от аэродрома Остафьево. Там находится бизнес-аэропорт "Газпром авиа".