"Поставили б танки для краси": ЗСУ висміяли розміщення ППО біля резиденцій Путіна (відео)

У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що системи "Панцир С-1" можуть стріляти лише вгору, а крилаті ракети та безпілотники вільно пролітають між будинками. Командуванню ЗС РФ запропонували кращу ідею — розмістити на дахах танки Т-34, зняті зі зберігання.

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Демонстративне розміщення систем протиповітряної оборони (ППО) на дахах будівель у Москві та біля резиденцій президента РФ Володимира Путіна розраховане на росіян, а не на захист від нападу України. Таку думку висловив в ефірі "Радіо Донбас.Реалії" (проєкт "Радіо Свобода") речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, військові РФ справді поставили системи ППО на деякі будівлі у Москві. Однак у цьому мало практичного сенсу, адже системи "Панцир С-1" призначені для стрілянини вгору.

"Таку важку техніку виставляти на висотки — це просто смішно, по-перше. По-друге, вони повинні розуміти, що крилаті ракети або безпілотники можуть між будинками літати. Сумнівне рішення, якщо чесно. Вони б ще туди танки поставили для краси гри, наприклад, Т-34, які зняли із зберігання", – прокоментував Ігнат.

[ + – ] Ігнат коментує встановлення ППО на дахах у кінці 5-ї хвилини

Практика розміщення систем ППО на урядових будівлях справді є, але тоді самі будівлі мають бути призначені для такої мети, пояснив речник.

Наприклад, у Сполучених Штатах існують модульні установки – або спарені зенітні гармати, або шестиствольна швидкостріляна гармата, яка стріляє та перехоплює снарядами. Тобто працює в автоматичному режимі – включається установка, і все, що в радіусі досяжності її радару та гармати, вона знищуватиме”, – розповів військовий.

Подібних модульних гармат у світі чимало і ЗСУ теж стали б у нагоді такі системи, додав спікер командування Повітряних сил.

"Але у Росії їх немає, тому рішення просте — взяти весь "Панцир" і "зарядити" його на 20 поверх", — додав він.

Російське командування проводить у країні інформаційно-психологічну операцію, щоб показати наявність реальної загрози країні, вважає Ігнат.

Війська Росії зазнають великих втрат в Україні, тож Кремлю потрібно терміново провести додаткову мобілізацію.

"Їм потрібні людські ресурси. І ось ця історія "батьківщина-мати кличе", очевидно, і далі в наративах російської пропаганди продовжуватиметься", — додав він.

Де армія РФ ставила системи ППО?

Фотографії та відео систем ППО на дахах будинків у Москві та біля резиденції Путіна в Ново-Огарьові під Москвою почали з'являтися минулого тижня.

Систему "Панцир С-1" бачили на вертолітному майданчику головної будівлі Міністерства оборони РФ. Такий самий комплекс встановили на будівлі за адресою Тетеринський провулок 8. Там розташований бізнес-центр, відстань від нього до Кремля — близько 2 кілометрів.

Поряд із резиденцією Путіна 20 січня також помічали систему протиповітряної оборони "Панцир С-1". Очевидці звернули увагу на встановлення через гучний звук її роботи.

Крім цього, таку саму систему поставили в селі Ящерове в Новгородській області — за 6 кілометрів від валдайської резиденції Путіна, писало видання "Агентство". Мінімум 3 військових постійно були поруч із установкою, де оберталася антена РЛС.

Фокус повідомляв, що ще кілька систем ППО виявили приблизно за 2 кілометри від аеродрому Остаф'єво. Там знаходиться бізнес-аеропорт "Газпром авіа".