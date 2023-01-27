Война в Украине и уроки для США и Тайваня. Зона боевых действий как учебная лаборатория

У Тайваня остается все меньше времени перед лицом китайской угрозы. Поэтому очень важно извлечь уроки из опыта Украины и стран Балтии, которым удалось реформироваться за счет обучения и инициативы высшего военного руководства.

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От жестокого вторжения России в Украину до возмущенной реакции Китая на визит бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань – 2022-й год оказал глубокое влияние на национальную безопасность Тайваня. Поэтому вполне закономерно, что год завершился кардинальными изменениями в оборонной политике страны. В общенациональном телеобращении 27 декабря президент Цай Ин-вэнь увеличила срок обязательной военной службы для всех тайваньских мужчин с четырех месяцев до одного года и поручила чиновникам оборонного ведомства копировать методы обучения, используемые в США.

Фокус перевел новую статью Джерарда Харпера и Майкла Ханзекера о том, что могут получить США и Тайвань от сотрудничества с Украиной и странами Балтии.

Это решение назревало давно. Американские эксперты и чиновники, а также тайваньские законодатели и даже нынешний министр национальной обороны Тайваня, давно считают четырехмесячную службу неадекватной в свете ухудшающейся обстановки в сфере безопасности Тайваня. Тайваньские избиратели также поддерживают этот шаг. Опрос, проведенный Фондом общественного мнения Тайваня в марте, показал, что 76% высказались за увеличение срока службы в армии. Несмотря на широкую общественную поддержку, Цай следует похвалить за то, что она выступила с этим призывом так скоро после поражения ее партии на ноябрьских выборах. Она могла бы с легкостью отложить это дело на потом, и были основания считать, что она так и поступит.

Если отбросить политику, продление призыва было также необходимо с военной точки зрения. В течение многих лет тайваньские добровольческие силы испытывали трудности с набором достаточного количества молодых мужчин и женщин. Годичный призыв, который вступит в силу в 2024 году, поможет Тайваню увеличить численность своих действующих вооруженных сил как минимум на 60 тысяч человек в течение следующих трех лет.

[ + – ] Годичный призыв, который вступит в силу в 2024 году, поможет Тайваню увеличить численность своих действующих вооруженных сил как минимум на 60 тысяч человек в течение следующих трех лет

Впереди много работы. Поскольку продление призыва является военной необходимостью, Тайвань должен пересмотреть методы подготовки своих войск – как призывных, так и регулярных. Как известно, обучение всегда неадекватно и нереалистично, тем более в тайваньской армии. Солдаты слишком долго просиживают в классах и проводят слишком мало времени, отрабатывая навыки индивидуального и мелкогруппового боя. Учения проходят по жесткому сценарию. От младших командиров ожидают, что они будут выполнять приказы, а не принимать решения.

К счастью, Цай признала проблему, а министр обороны США Ллойд Остин уже публично обязал американских военных помочь Тайваню защитить себя. Американские "сапоги" уже "на земле" (как это было на протяжении десятилетий – один из авторов этой статьи помогал обучать тайваньских морских пехотинцев в начале 2000-х годов). А Закон о полномочиях в области национальной обороны на 2023 год создает четкие рамки и основу для помощи тайваньским военным. Главный вопрос заключается в том, как скоро американские военные "масштабируют" уже существующие инициативы: многие в Вашингтоне считают, что времени до полномасштабного вторжения Китая осталось немного.

Мы считаем, что усилия американских военных по подготовке вооруженных сил в Украине и странах Балтии могут послужить образцом для помощи Тайваню. Какие важные выводы принес этот опыт:

быстрая трансформация требует целостного подхода – сочетания целостной, ориентированной на бой методики обучения с акцентом на тактику, технику и процедуры, влияющие на институциональные, правовые и политические реформы.

"быстро" – понятие относительное, когда речь идет о военной реформе. Даже радикальная трансформация украинских вооруженных сил заняла семь лет – и все еще продолжается.

Ниже мы приводим семь ключевых уроков, извлеченных из сотрудничества в области безопасности в Восточной и Центральной Европе. Мы рассмотрим эти уроки в контексте уникальных проблем, стоящих перед Тайванем, а в заключение дадим четыре рекомендации для американских политиков.

Уроки, извлеченные из преподавания

Есть множество аналитических материалах о применении уроков, извлеченных из конфликта в Украине, к обороне Тайваня. Большинство авторов так или иначе объясняют, чему война должна научить Тайвань в отношении природы современных боевых действий высокой интенсивности, рассказывают о необходимости асимметричной обороны, рассуждают о том, сделает ли нападение России на Украину более вероятной войну за Тайвань или нет, или о том, чему китайский лидер Си Цзиньпин и его генералы могут научиться в ходе текущей войны. Наше внимание сосредоточено на другом.

Мы считаем, что то, как Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по НАТО помогли Эстонии, Латвии, Литве и Украине преобразовать свои вооруженные силы за несколько лет, являются лучшей моделью для обучения тайваньских военных. Для стран Балтии эти изменения начались в преддверии их приема в НАТО в 2004 году. В Украине процесс реформ в армии начался после того, как в 2014 году вторжение России вызвало шок в украинских вооруженных силах, которые тогдашний начальник Генерального штаба Виктор Муженко назвал "армией, буквально лежащей в руинах".

[ + – ] Уроки того, как Соединенные Штаты вместе со своими союзниками по НАТО помогли Эстонии, Латвии, Литве и Украине преобразовать свои вооруженные силы за несколько лет, являются лучшей моделью для обучения тайваньских военных

Можно выделить семь уроков для США и Тайваня

Обучение в небольших подразделениях, сосредоточенное на конкретных боевых навыках

Центральной характеристикой действий США и Европы по оказанию помощи в защите Украины был акцент на строгой и реалистичной боевой подготовке. После фиаско 2014 года члены НАТО начали проводить в Украине учебные миссии, которые значительно отличались от предыдущих инициатив и оказывали разнообразную помощь в боевой подготовке, направленной на расширение возможностей украинских тактических формирований как в их "домашних" гарнизонах, так и в центре маневренной подготовки. Мобильные учебные группы из Великобритании (операция "Орбиталь"), Канады (операция "Унификатор") и Литвы помогали украинским регулярным подразделениям совершенствовать индивидуальные навыки и навыки мелких формирований по целому ряду задач, включая пехотные, воздушно-десантные, снайперские и медицинские операции.

Тем временем Соединенные Штаты создали Объединенную многонациональную учебную группу "Украина" в Яворовском учебном центре при 7-м армейском учебном командовании армии США в Германии. Там ротационные подразделения армии США и Национальной гвардии США организовали сложную общевойсковую подготовку для украинских бригад, одновременно обучая украинских командиров играть ведущую роль в подготовке собственных подразделений. Силы специальных операций НАТО из разных стран также организовали мобильные учебные группы и помощь центрам боевой подготовки для своих украинских коллег.

Наши беседы с сотрудниками американских сил по сотрудничеству в области безопасности и офицерами украинских вооруженных сил показали, что эти усилия были крайне важны для развития возможностей мелких подразделений, которые обеспечили украинским силам тактическое преимущество над российскими подразделениями.

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Совместные и многонациональные учения способствовали обучению старших командиров и штабов

Конечно, даже самая эффективная тактика мелких подразделений бесполезна без способности управлять более крупными формированиями и объединять вооружения и силы в крупномасштабных боевых действиях. Развивать такие навыки старших офицеров и штабных работников зачастую гораздо сложнее и дольше, чем совершенствовать тактические навыки, в чем мы оба убедились лично. В конце концов, в мирное время младшие офицеры часто имеют возможность сосредоточиться на тренировках со своими подразделениями. В отличие от них, штабные и старшие офицеры проводят подавляющее большинство своего времени, занимаясь административными и бюрократическими вопросами – задачами, радикально отличающимися от тех, которыми они должны овладеть, чтобы добиться успеха в бою. Более того, чтобы заставить старших офицеров и их подчиненных принять новую систему обучения или доктрину, необходимо обучить их приемам, навыкам и практике, которые зачастую радикально отличаются от тех, благодаря которым они изначально были назначены на эти руководящие должности.

Интересно, что, согласно интервью с отставным офицером специальных операций армии США, тесно сотрудничавшим со странами Балтии, при работе с вооруженными силами Эстонии, Латвии и Литвы эта проблема стояла не столь остро, поскольку все их старшие командиры были новичками – бывшим советским офицерам класса полевого командира и выше было запрещено вступать в постсоветские вооруженные силы. В отличие от этого, по наблюдениям других должностных лиц, занимающихся вопросами сотрудничества в области безопасности, в украинских вооруженных силах такого запрета не было, и в конце 2015 года их армия все еще придерживалась системы советского образца. Переход к западной военной практике оказался наиболее трудным для тех офицеров, которые больше всех привыкли к "старой школе" и, что вполне ожидаемо, обладали наибольшей властью и полномочиями.

[ + – ] Старшим офицерам помогли международные учения, которые позволили их командирам и штабам от тактического до стратегического уровня отработать задачи командования и управления в военное время и одновременно ознакомить их с техникой и передовым опытом партнерских сил США и НАТО Фото: U.S. Army

В обоих случаях старшим офицерам помогли международные учения, которые позволили их командирам и штабам от тактического до стратегического уровня отработать задачи командования и управления в военное время и одновременно ознакомить их с техникой и передовым опытом партнерских сил США и НАТО. Для стран Балтии ежегодные учения НАТО проверяли быстрое развертывание наземных и воздушных сил США и других стран НАТО для усиления региона и последующего проведения высокоинтенсивных комбинированных учений как с силами стран Балтии, так и НАТО. Международные боевые группы усиленного передового присутствия, созданные при содействии НАТО во всех трех странах Балтии (наряду с Польшей), также оказались полезными в этом отношении. Что касается Украины, то в рамках серии ежегодных учений Украина-НАТО "Rapid Trident" были проведены совместные тренировки сил в составе бригады. Литовско-польско-украинская бригада, военная организация бригадного уровня под командованием Польши, объединила штабы батальонов из этих стран для ежегодной подготовки боевого состава, курсов штабов батальонов и международных учений в Объединенной многонациональной учебной группе "Украина".

В конце концов, новое украинское руководство сменило гнев на милость, и на более масштабные украинские учения стали привлекать наставников НАТО. Непосредственно перед вторжением, летом 2021 года в ходе учений "Joint Endevour" впервые в украинские командования выше уровня бригады – как в их оперативные командования, так и в штаб объединенных сил – были введены наблюдатели НАТО. Сотрудник по вопросам сотрудничества в сфере безопасности, с которым мы проводили интервью, расценил это как серьезное изменение в подходе украинских вооруженных сил к трансформации и как свидетельство того, что они все больше движутся к обеспечению оперативной совместимости НАТО.

Программа межгосударственного партнерства – чем дольше, тем лучше

Программа межгосударственного партнерства Национальной гвардии США укрепила эти связи, установив долгосрочные партнерские отношения между Украиной и странами Балтии и подразделениями Национальной гвардии США из Калифорнии (Украина), Пенсильвании (Литва), Мичигана (Латвия) и Мэриленда (Эстония). Программа помогает создать резерв американских экспертов, которые могут быть направлены для проведения обучения, необходимого их партнерам, или принять их для обучения в США. Это эффективная программа, хотя она и не вполне на слуху. Большинство военнослужащих Национальной гвардии остаются в пределах одного штата по мере продвижения по службе. Такое постоянство позволяет налаживать стабильные отношения, поскольку одни и те же люди продолжают взаимодействовать по мере продвижения от лейтенанта к полковнику и от сержанта к сержант-майору. Столь долгосрочные отношения помогают выстроить очень высокий уровень доверия, которого невозможно достичь иным путем.

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Офицеры Национальной гвардии армии Пенсильвании, с которыми мы беседовали, рассказали, как их тесные партнерские отношения привели к тому, что в 2018 году литовская механизированная рота была направлена в Национальный учебный центр армии США в составе батальона Национальной гвардии Пенсильвании. И наоборот, офицеры из Пенсильвании служили в штабах литовских подразделений во время многочисленных учений НАТО в своей стране, как и офицеры из действующих бригад содействия силам безопасности.

Очень важно, что Программа государственного партнерства работает тем лучше, чем дольше она существует. Таким образом, партнерство между калифорнийскими подразделениями и Украиной пока что успело сосредоточиться на индивидуальных тактических навыках. Однако более длительные партнерские отношения с Эстонией, Латвией и Литвой позволили американским и партнерским военным офицерам проработать все, начиная от развития сержантского состава и техники работы боевых воздушных диспетчеров и заканчивая совершенствованием методов командования и управления на уровне батальона и бригады.

Создание оборонных институтов

До сих пор обсуждение было сосредоточено на тактической подготовке на уровне бригады и ниже. Однако для реформ требовались изменения на самом высоком уровне. Чтобы изменения на низовом уровне стали постоянными, понадобились реформы структур и министерств. Законодательное одобрение было также необходимо, чтобы военные получили необходимые юридические полномочия и финансовые ресурсы для изменения своей доктрины.

Украинский опыт особенно поучителен в этом отношении. Посольство США приложило целенаправленные усилия для проведения бюрократической и правовой реформы на высоком уровне в правительстве. Их усилия, похоже, принесли большие дивиденды. Сотрудники американской службы по сотрудничеству в области безопасности и небольшое число советников США и других стран НАТО, прикомандированных к Министерству обороны, обеспечивали постоянное взаимодействие, поддерживаемое мероприятиями послов и других сотрудников Государственного департамента. Многонациональный объединенный комитет генеральных офицеров НАТО приезжал в Киев каждые шесть месяцев, предоставляя еще одну возможность для ключевых лидеров продолжать взаимодействие с обеих сторон. Это помогло произвести трудные, но необходимые системные изменения, необходимые для трансформации обороны.

Зона боевых действий как учебная лаборатория

Как Украина, так и страны Балтии выиграли от развертывания и участия в боевых действиях. Непосредственный боевой опыт дал возможность и лидерам, и солдатам отточить свои навыки ведения боевых действий в реальной боевой обстановке. Для стран Балтии этот опыт был получен в результате развертывания в Афганистане (в основном, но не исключительно, силами специальных операций). Военные действия вместе с другими силами НАТО также предоставили этим подразделениям беспрецедентную возможность попрактиковаться в координации и проведении комбинированных операций в боевой обстановке.

[ + – ] Военные действия вместе с другими силами НАТО также предоставили этим подразделениям беспрецедентную возможность попрактиковаться в координации и проведении комбинированных операций в боевой обстановке

Что касается Украины, то семь лет боевых действий на Донбассе дали боевой опыт тысячам украинских солдат и офицеров. Представители США по вопросам сотрудничества в области безопасности отметили, что статичные, но ожесточенные бои дали возможность некоторым украинским бригадам применить недавно изученными западные тактики, методы и процедуры. В целом, однако, статичный характер большинства этих боевых действий не способствовал более широкому использованию концепции командования миссиями и расширения возможностей младших офицеров, к чему подталкивают партнеры по НАТО.

Профессиональное военное образование

По словам бывшего офицера специальных операций США, тесно сотрудничающего с партнерскими вооруженными силами, страны Балтии сделали участие в программах профессионального военного образования в США и других странах НАТО ключевым элементом развития своего офицерского корпуса. Профессиональное военное образование, особенно для старших по званию, дает возможность расширить знакомство со стандартной практикой НАТО и установить связи с западными коллегами. Большинство старших командных должностей в вооруженных силах стран Балтии заполнены выпускниками американских офицерских колледжей, что показывает значительную отдачу от инвестиций в американскую программу международного военного образования и подготовки.

Хотя финансирование этой программы также оплачивает обучение украинских офицеров в американских военных колледжах, эти выпускники до сих пор не прошли отбор на высшие командные должности. Бывшие сотрудники американской программы содействия безопасности требуют сделать назначение выпускников офицерских колледжей на определенные должности в украинских вооруженных силах с условием дальнейшей поддержки Украины, чтобы оправдать затраты на их обучение. Это важно, поскольку мы считаем, что очень важно использовать этих сотрудников на должностях, где они смогут наилучшим образом использовать преимущества своего образования.

Быстрые перемены потребовали комплексного подхода

Наши беседы с должностными лицами, ответственными за сотрудничество в сфере безопасности, свидетельствуют о том, что до февраля 2022 года украинское командование и управление на уровне выше бригады значительно улучшилось, но все еще находилось в процессе развития. Преобразование системы обороны требует времени. Многие должностные лица рассказывают, что потребовалось время для развития стремления к изменениям в украинских вооруженных силах, поскольку все эти факторы, особенно создание институтов обороны и открытие учений более высокого уровня для советников НАТО, начинали действовать постепенно.

Важно отметить, что существует синергетический эффект, и каждое направленное усилие влияет на эффект других. Например, подразделения, прошедшие обучение у военных НАТО (или командиры которых получили образование в штабных колледжах США или НАТО), были более восприимчивы и открыты для дальнейшего участия и менторства во время последующих учений в Украине, в то время как другие все еще неохотно предоставляли доступ наставникам НАТО. Аналогичным образом, изменения в доктрине должны были быть утверждены украинским парламентом, прежде чем они могли быть широкомасштабно внедрены в украинских вооруженных силах.

Актуальны ли эти уроки для Тайваня?

Само собой разумеется, что Тайвань – это не Украина. Это также не Эстония, Латвия или Литва. Различия важны, особенно сейчас, когда американские и тайваньские руководители рассматривают, какие аспекты предыдущих усилий по сотрудничеству в области безопасности следует перенять, а какие отбросить. К счастью, некоторые из наиболее очевидных различий компенсируют друг друга, поэтому мы рассматриваем уроки, извлеченные как из Украины, так и из стран Балтии. Например, страны Балтии имеют официальные обязательства по обороне со стороны США. Тайвань – нет. Но и Украина тоже. Украина обладает стратегической глубиной, которой не хватает Тайваню – как и странам Балтии. И Украина, и страны Балтии имеют общую сухопутную границу с НАТО, в то время как Тайвань находится в сотнях километров от своего ближайшего потенциального военного партнера.

Более важным для вопроса о реформе обучения является тот факт, что все пять этих вооруженных сил столкнулись – или, в случае Тайваня, продолжают сталкиваться – с одной и той же основной организационной проблемой: чтобы справиться со все более реальной угрозой безопасности, каждой из них необходимо было превратиться из иерархических, пустотелых организаций, чрезмерно полагающихся на устаревшее оружие, в гораздо более децентрализованные и боеспособные боевые силы. Всем пяти странам требовался внешний "шок", чтобы преодолеть институциональную инерцию и запустить процесс реформ. Для Эстонии, Латвии и Литвы страх перед российским реваншизмом и надежда на членство в НАТО обеспечили необходимый импульс с момента обретения независимости. Для Украины шоком стал захват Россией Крыма в 2014 году и дестабилизация ситуации на Донбассе. У Тайваня повторное нападение России на Украину в 2022 году, похоже, наконец, вызвало необходимые тревожные рефлексы.

В то же время любые будущие усилия Тайваня по сотрудничеству в области безопасности должны учитывать три важных различия между вызовами, стоящими перед Киевом, Ригой, Таллинном и Вильнюсом, и вызовами, стоящими перед Тайбэем.

[ + – ] В то же время любые будущие усилия Тайваня по сотрудничеству в области безопасности должны учитывать три важных различия между вызовами, стоящими перед Киевом, Ригой, Таллинном и Вильнюсом, и вызовами, стоящими перед Тайбэем

Прежде всего, тайваньские силы должны быть обучены и готовы к борьбе "на вчера". Стратегическая глубина Украины и общая граница с НАТО позволяют им относительно легко работать вместе даже во время ожесточенных боевых действий. Хотя Эстония, Латвия и Литва намного меньше Украины (или Тайваня), даже перед лицом (крайне маловероятного) подавляющего российского натиска их силы могут отступить на территорию союзников для перегруппировки, доукомплектования и переподготовки. К сожалению, Тайвань от его ближайшего потенциального партнера по безопасности отделяют сотни километров, а от континентальной части США – более 11200 километров по воде. Логично предположить, что Пекин сделает все возможное, чтобы изолировать Тайвань до вторжения, тем самым устраняя возможности для подготовки после начала военных действий.

Во-вторых, украинские войска имели возможность извлечь уроки из боевых действий на Донбассе в период с 2014 по 2022 год. Семь лет войны привели к появлению подразделений и командиров с боевым опытом, что позволило извлечь важные уроки. Эстонские, латвийские и литовские солдаты имели возможность служить в Афганистане и, конечно же, могут наблюдать за боевыми действиями в Украине из первых рядов. Можно с уверенностью сказать, что Пекин вряд ли предоставит Тайваню подобную возможность. Если китайские военные планировщики добьются своего, боевое крещение тайваньских военных станет и их похоронами.

Наконец, "красные линии" Китая осложняют предоставление военной подготовки в гораздо большей степени, чем это было в случае с Украиной и странами Балтии. Конечно, при разработке программ обучения для Эстонии, Латвии и Литвы политикам США и НАТО приходилось обходить российскую паранойю и Основополагающий акт НАТО-Россия. Недоверие Москвы к прозападному уклону Украины наложило аналогичные ограничения на усилия Запада в этой стране после 2014 года. Но эти ограничения меркнут по сравнению с теми, с которыми сталкиваются инициативы по подготовке кадров в области безопасности на Тайване. В частности, давно известно, что Пекин считает присутствие иностранных войск на Тайване оправданием для войны. Эта озабоченность является ключевой причиной, по которой Вашингтон долгое время старался придумывать благовидные предлоги для присутствия военнослужащих, которых он регулярно посылал на Тайвань в течение последних четырех десятилетий. Таким образом, отправка большого количества инструкторов мелких подразделений на Тайвань или организация крупномасштабных учений на Тайване, скорее всего, не являются приоритетными вариантами.

Рекомендации для Вашингтона и Тайбэя

Как же Вашингтону следует действовать? Мы предлагаем три рекомендации.

Обучение должно стать новым приоритетом вместо продажи оружия

Продажа оружия – основная тема в дискуссиях о Тайване в Вашингтоне. Но наличие самого лучшего в мире оружия не будет иметь значения, если тайваньские войска не получат подготовки и реалистичных доктринальных концепций для его использования. Более того, многие из самых известных видов вооружений не попадут на Тайвань в течение многих лет. Например, 100 ракет AIM-9X Block II Sidewinders, одобренных для продажи в сентябре 2022 года, окажутся на Тайване в 2030 году. И даже если США найдут способ ускорить поставку уже проданного оружия, Министерство национальной обороны Тайваня с трудом справится с таким наплывом. Оно признало это, когда в январе прошлого года Вашингтон начал изучать возможности ускорения поставки 66 самолетов F-16, продажа которых была разрешена в 2019 году.

История пестрит примерами неудачливых вооруженных сил (среди недавних – Ирак и Афганистан), которые оказались неспособны эффективно использовать высокотехнологичное оружие, подаренное или проданное им Соединенными Штатами. Мы, как и большинство американских оборонных комментаторов и бывший начальник Генерального штаба Тайваня, надеемся, что в рамках этого процесса вооруженные силы Тайваня примут асимметричные доктринальные концепции. Но независимо от того, как Министерство национальной обороны планирует противостоять китайским силам вторжения, пока Вашингтон оставляет открытой возможность того, что он придет на помощь Тайваню, он должен сделать все возможное, чтобы тайваньские подразделения были максимально эффективными.

Утвердить и финансировать всеобъемлющую программу сотрудничества в области безопасности по принципу "снизу вверх".

Примеры Эстонии, Латвии, Литвы и Украины показывают, что трансформация требует изменений снизу вверх. Поэтому Конгресс должен санкционировать и выделить финансирование для принятия комплексной программы сотрудничества в области безопасности с Тайванем. Существующие усилия, такие как недавно утвержденная Программа государственного партнерства, решение разрешить Тайваню участвовать в программе международного военного образования и подготовки, а также полномочия по поддержанию постоянного ротационного учебного присутствия на Тайване, предусмотренные в Законе о полномочиях в области национальной обороны на 2023 год, – все это хорошее начало. Хорошим началом также является привлечение тайваньских наблюдателей к участию в крупных международных учениях высокого уровня, таких как "Тихоокеанское кольцо" (более известное как RIMPAC).

Вашингтон может укрепить этот фундамент тремя способами.

Во-первых, хотя опасения по поводу реакции Пекина на присутствие иностранных войск, скорее всего, ограничат американское присутствие на Тайване, есть способы максимизировать влияние даже небольшого присутствия. В частности, администрация Байдена должна подтолкнуть Тайбэй к внедрению американских советников в тайваньские учебные командования и подразделения и может побудить союзников сделать то же самое. Украинские учения 2021 года Joint Endeavor показывают, как это, наконец, начало происходить и приносить плоды на высших уровнях украинской армии. Хотя Вашингтон может решить использовать частных военных подрядчиков, чтобы не привлекать к себе внимания, история таких инициатив весьма сомнительна. Любая консультативная поддержка по контракту должна быть встроена в американские военные организации, а не заменять их.

Во-вторых, Министерство обороны должно интегрировать тайваньских офицеров и штабных работников в совместные учения со США. Усилия по трансформации в Украине и странах Балтии показывают, что такие инициативы приносят огромные дивиденды в плане обучения старших офицеров и офицеров в вооруженных силах партнеров, а также в плане улучшения координации и знакомства с обеими сторонами отношений. Хотя приоритетом является включение тайваньских наблюдателей и офицеров связи в американские штабы, конечной целью должно стать включение американских офицеров в тайваньские штабы во время учений. Способность Вашингтона координировать свои действия с тайваньскими силами во время войны может зависеть от подобных усилий.

Наконец, Конгресс должен позволить Министерству обороны обучать тайваньские подразделения в США. Дело в том, что, хотя Закон о полномочиях в области национальной обороны позволяет министерству поддерживать постоянное, ротационное учебное присутствие на Тайване, преобразование методов подготовки тайваньских вооруженных сил по принципу "снизу вверх" требует гораздо более масштабного подхода. Одним из вариантов является ротация тайваньских рот и, в конечном итоге, батальонов через циклы обучения на американских объектах, особенно в центрах боевой подготовки. Новый Объединенный тихоокеанский многонациональный учебный центр армии США на Гавайях – логичное место назначения. Но и объединенные центры подготовки армии США в Форт Ирвин в Калифорнии и Форт Полк в Луизиане, а также учения ВВС "Красный флаг" на базе ВВС Неллис также имеют смысл.

Реформы на высшем уровне

Реформаторские усилия в Украине и странах Балтии ясно показывают, что для изменений в концепции обучения армии необходимы реформы на высшем уровне. Не секрет, что Министерство национальной обороны Тайваня долгое время сопротивлялось переменам. Цай с трудом преодолевает сопротивление старших генералов и офицеров, хотя бы потому, что у нее нет эффективного бюрократического механизма для поддержания гражданского наблюдения и контроля. В частности, у нее нет аналога офиса министра обороны, к которому она могла бы обратиться при принятии непопулярного решения.

Создание чего-то похожего на офис министра обороны в Министерстве национальной обороны, очевидно, является крупной задачей, и Тайвань должен решить ее самостоятельно. Однако Вашингтон может помочь Тайбэю заложить основу. Представители администрации Байдена – особенно те, кто работает в офисе министра обороны – могут предоставить своим тайваньским коллегам план действий и дорожную карту. Министерство обороны может обеспечить, чтобы каждый тайваньский офицер среднего и высшего звена, направляемый в США для получения профессионального военного образования, проводил время в офисе министра обороны, чтобы увидеть, как это работает.

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Конгресс также должен сыграть свою роль. Он может создать и финансировать специальные программы для обучения молодых политиков из всех политических кругов Тайваня тонкостям гражданского надзора за вооруженными силами, включая встречи с высокопоставленными американскими чиновниками в области обороны, беседы с сотрудниками комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, а также возможность встретиться и поработать вместе с аналитиками в области обороны в аналитических центрах округа Колумбия. Члены Конгресса, путешествующие на Тайвань, должны поднимать этот вопрос при встрече с тайваньскими чиновниками и законодателями за закрытыми дверями. И самое главное – Конгресс должен рассмотреть возможность добавления соответствующих условий и ограничений к миллиардам долларов грантов на иностранное военное финансирование, санкционированных последним законом о национальной обороне.

Заключение

Время для адаптации вооруженных сил Тайваня к угрозе истекает. Конечно, никто не знает, неизбежна ли война, потому что никто не знает, что творится в голове у Си. Но до тех пор, пока Си продолжает рассматривать возможность применения силы, Тайбэй и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы убедить его в том, что издержки от такого выбора значительно превысят выгоды.

Решение о продлении срочной службы может существенно изменить расчеты Си, особенно если оно будет сопровождаться резким повышением качества подготовки. Но для реформы армии требуется время. Даже быстрая модернизация украинских вооруженных сил, которая по-прежнему продолжается, заняла семь лет – эквивалент мгновения в бюрократическом смысле. Для вооруженных сил Тайваня предстоящий путь может оказаться еще длиннее в свете ограничений, которые им приходится преодолевать.

К счастью, Вашингтон может помочь ускорить этот процесс. Наш опыт помощи Украине и странам Балтии предлагает проверенную в боях модель, показывающую, как это сделать.

Об авторах

Джерад И. Харпер – доктор наук, действующий полковник армии США и доцент Военного колледжа армии США. Взгляды, высказанные им в статье, не отражают точку зрения Военного колледжа армии США, армии США или Министерства обороны.

Майкл А. Ханзекер – доцент Школы политики и государственного управления имени Шара Университета Джорджа Мейсона, где он также является заместителем директора Центра исследований политики безопасности. С 2000 по 2006 год он служил в Корпусе морской пехоты.