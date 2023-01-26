Война в Украине сместила центр геополитического влияния в Европе на Восток, — NYT

Американские обозреватели считают, что российское вторжение в Украину стало шоком для европейского порядка. Оно подтолкнуло к усилению политического влияния стран Центральной и Восточной Европы, отняв лидерство у Германии и Франции.

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Полномасштабное российское вторжение в Украину привело к тому, что Германия и Франция утратили политическое лидерство в Евросоюзе в пользу стран Центральной и Восточной Европы. Кроме того война также придала новую остроту и энергию расширению Европейского Союза на Западные Балканы и за их пределы, в сторону Украины и Молдовы, которые получили статус кандидатов. О том как ситуация в Украине повлияла на расстановку сил на геополитической доске Европы говорится в материале The New York Times.

Американские обозреватели пишут, что война в Украине оказалась шоком как для самоуверенного европейского порядка, так и для Европейского Союза и НАТО в целом. И когда лидеры Франции и Германии, казалось, находятся в состоянии паралича, Польша и страны Балтии оказали моральную поддержку Украины в первые дни военных действий.

В подтверждении своих слов авторы публикации отметили, что давление со стороны лидеров Восточной и Центральной Европы сыграло решающую роль в принятии на этой неделе, после нескольких месяцев споров, решения о предоставлении западных танков Украине.

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"Центр Европы перемещается на восток", — процитировали журналисты слова немецкого канцлера Олафа Шольца, которые прозвучали в Праге в августе прошлого года.

Поэтому баланс сил в Европе смещается вместе с ее центром, от "старой Европы", которая дорожила своими связями с Москвой, к новым членам на востоке и севере, с их нелестными воспоминаниями о советской оккупации и нежеланием уступать Брюсселю ни крупицы своего суверенитета.

Мнение экспертов

"Шольц прав, к голосам жителей Центральной и Восточной Европы все больше прислушиваются и более серьезно относятся в Совете Европы, а на повестке дня стоит большой вопрос о расширении на восток", — отметил историк из колледжа Святого Антония в Оксфорде Тимоти Гартон.

По его словам, восточноевропейские страны сейчас стала более серьезно относится к вопросам безопасности, поскольку относительно недалеко от их границ идет ожесточенная война.

На этом фоне Польша наращивает военный потенциал и вместе с тем стала главным лоббистом в вопросе поставок Украине западных танков, отмечают журналисты. А в это время французский президент Эмманюэль Макрон продолжает надеяться на участие в любых будущих мирных переговорах между РФ и Украиной, дойдя до идеи предоставления России гарантий безопасности, что разозлило многих в Европе, причем не только на востоке.

Старший научный сотрудник Chatham House, британского аналитического центра в области международных отношений, Ханс Кунднани говорит о том, что лидеры Восточной Европы чувствуют себя более уверенно, в то время как Германия и Франция "больше обороняются". Однако есть опасность, что подобные сдвиги могут серьезно расколоть Европу в политическом аспекте.

"Нет никаких сомнений в том, что в политическом плане и даже в плане культурных ценностей страны Центральной и Восточной Европы "потянули Европу вправо". На фоне событий в Украине наблюдается возрождение неоконсерватизма. Опасность в том, что это расколет Европу, а не объединит ее", — убежден эксперт.

В то же время Кунднани подчеркнул, что все же в Брюсселе больше опираются на экономический фактор и численность населения, поэтому центр тяжести Европы все же остается на Западе.

Напомним, посол Украины в ЕС Всеволод Ченцов в интервью "Европейской правде" 23 января заявил, что Украина имеет реальные шансы вступления в Евросоюз в ближайшие 10 лет. По его словам, те страны, которые недавно скептически относились к перспективе членства Украины в ЕС, за год поменяли свое мнение.