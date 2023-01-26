Війна в Україні змістила центр геополітичного впливу в Європі на Схід, — NYT

Американські оглядачі вважають, що російське вторгнення в Україну стало шоком для європейського ладу. Воно підштовхнуло до посилення політичного впливу країн Центральної та Східної Європи, відібравши лідерство в Німеччини та Франції.

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Повномасштабне російське вторгнення в Україну призвело до того, що Німеччина та Франція втратили політичне лідерство в Євросоюзі на користь країн Центральної та Східної Європи. Крім того, війна також надала нову гостроту й енергію розширенню Європейського Союзу на Західні Балкани та за їхні межі, у бік України та Молдови, які отримали статус кандидатів. Про те, як ситуація в Україні вплинула на розстановку сил на геополітичній дошці Європи, йдеться в матеріалі The New York Times.

Американські оглядачі пишуть, що війна в Україні стала шоком як для самовпевненого європейського порядку, так і для Європейського Союзу та НАТО загалом. І коли лідери Франції та Німеччини, здавалося, перебувають у стані паралічу, Польща та країни Балтії надали моральну підтримку Україні в перші дні воєнних дій.

На підтвердження своїх слів автори публікації зазначили, що тиск із боку лідерів Східної та Центральної Європи відіграв вирішальну роль в ухваленні цього тижня, після кількох місяців суперечок, рішення про надання західних танків Україні.

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"Центр Європи переміщується на схід", — процитували журналісти слова німецького канцлера Олафа Шольца, які пролунали в Празі у серпні минулого року.

Тому баланс сил у Європі зміщується разом із її центром, від "старої Європи", яка дорожила своїми зв'язками з Москвою, до нових членів на сході та півночі, з їхніми невтішними спогадами про радянську окупацію та небажанням поступатися Брюсселю ні крихтою свого суверенітету.

Думка експертів

"Шольц правий, до голосів жителів Центральної та Східної Європи все більше прислухаються та серйозніше ставляться в Раді Європи, а на порядку денному стоїть велике питання про розширення на схід", — зазначив історик із коледжу Святого Антонія в Оксфорді Тімоті Гартон.

За його словами, східноєвропейські країни зараз стали серйозніше ставитися до питань безпеки, оскільки відносно недалеко від їхніх кордонів іде запекла війна.

На цьому фоні Польща нарощує військовий потенціал і водночас стала головним лобістом у питанні постачання Україні західних танків, зазначають журналісти. А в цей час французький президент Емманюель Макрон продовжує сподіватися на участь у будь-яких майбутніх мирних переговорах між РФ і Україною, дійшовши до ідеї надання Росії гарантій безпеки, що розлютило багатьох у Європі, до того ж не лише на сході.

Старший науковий співробітник Chatham House, британського аналітичного центру в галузі міжнародних відносин, Ганс Кунднані говорить про те, що лідери Східної Європи почуваються впевненіше, тоді як Німеччина та Франція "більше обороняються". Проте є небезпека, що такі зрушення можуть серйозно розколоти Європу в політичному аспекті.

"Немає жодних сумнівів у тому, що в політичному плані й навіть у плані культурних цінностей країни Центральної та Східної Європи "потягли Європу вправо". На тлі подій в Україні спостерігається відродження неоконсерватизму. Небезпека в тому, що це розколе Європу, а не об'єднає її ", — переконаний експерт.

Водночас Кунднані підкреслив, що все ж таки в Брюсселі більше спираються на економічний фактор і чисельність населення, тому центр тяжіння Європи все ж таки залишається на Заході.

Нагадаємо, посол України в ЄС Всеволод Ченцов в інтерв'ю "Європейській правді" 23 січня заявив, що Україна має реальні шанси вступу в Євросоюз у найближчі 10 років. За його словами, країни, які нещодавно скептично ставилися до перспективи членства України в ЄС, за рік змінили свою думку.