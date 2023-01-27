Современные и смертоносные: появились новые подробности о передаче танков Abrams Украине

Эксперт сравнил старую и новую версии танков с дисковым стационарным телефоном и IPhone. По его словам, танки M1A2 лучше, чем все, что использует РФ на поле боя в Украине.

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США отправят в Украину танки M1A2 Abrams, которые имеют значительно улучшенные возможности по сравнению с более ранней моделью M1A1. Об этом заявила Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, пишет CNN.

Правда, по словам Сингх, у Штатов нет больших запасов таких танков, а потому, чтобы их передать, нужны будут месяцы.

Журналисты пишут, что M1A2 работает на цифровой системе, в отличие от аналоговой системы танка версии A1.

"Это разница между подключаемым телефоном — дисковым телефоном — и тем iPhone, который у вас в руках", — объяснил отставной генерал армии США Роберт Абрамс разницу между танками.

Он также заявил, что новая версия более смертоносна, чем старая. Такие танки оборудованы независимым телевизором командира. Так, если раньше тепловизор был только у наводчика, то теперь он есть и у командира танка, что позволяет ему сканировать и идентифицировать цели.

Также в материале сказано, что цифровая система позволяет экипажу танка проводить собственную бортовую диагностику, вместо того, чтобы ждать, пока механики проведут все необходимые тесты для определения проблем.

По словам эксперта, версия M1A2 намного превосходит по летальности, живучести и мобильности все, что есть у России на поле боя.

Сообщается, что Штаты не производят танки M1A2 Abrams с нуля, а модифицируют старые модели.

Ранее журналисты Politico уже писали, что ВСУ получат танки Abrams новой версии, но без секретной брони с обедненным ураном. Abrams не могут экспортироваться с засекреченным бронекомплектом. В обновленных M1A2 реализована система информирования, которая позволяет отслеживать местоположение дружественной техники, находить позиции противника и принимать запросы артиллерии.

Еще напомним, что Трамп раскритиковал передачу Abrams бойцам ВСУ. Сорок пятый президент США назвал российско-украинскую войну "сумасшедшей" и заявил, что закончить ее "очень просто".

Также Фокус писал, что посол РФ в США пообещал уничтожить американские танки Abrams в Украине. Российский дипломат Анатолий Антонов заявил, что бронетехнику такого типа нельзя назвать "оборонительным вооружением". Посол утверждает, что Вашингтон целенаправленно пытается нанести РФ стратегическое поражение.