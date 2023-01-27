Сучасні та смертоносні: з'явилися нові подробиці про передачу танків Abrams Україні

Експерт порівняв стару та нову версії танків із дисковим стаціонарним телефоном та IPhone. За його словами, танки M1A2 кращі за все, що використовує РФ на полі бою в Україні.

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США відправлять в Україну танки M1A2 Abrams, які мають значно покращені можливості порівняно з більш ранньою моделлю M1A1. Про це заявила Заступник прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, пише CNN.

Щоправда, за словами Сінгх, Штати не мають великих запасів таких танків, а тому, щоб їх передати, потрібні будуть місяці.

Журналісти пишуть, що M1A2 працює на цифровій системі на відміну від аналогової системи танка версії A1.

"Це різниця між телефоном, що підключається, — дисковим телефоном — і тим iPhone, який у вас в руках", — пояснив відставний генерал армії США Роберт Абрамс різницю між танками.

Він також заявив, що нова версія є більш смертоносною, ніж стара. Такі танки обладнано незалежним телевізором командира. Так, якщо раніше тепловізор був тільки у навідника, то тепер він є й у командира танка, що дозволяє йому сканувати та ідентифікувати цілі.

Також у матеріалі сказано, що цифрова система дозволяє екіпажу танка проводити власну бортову діагностику замість того, щоб чекати, поки механіки проведуть усі необхідні тести для визначення проблем.

За словами експерта, версія M1A2 набагато перевершує за летальністю, живучістю та мобільністю все, що є у Росії на полі бою.

Повідомляється, що Штати не виробляють танки M1A2 Abrams із нуля, а модифікують старі моделі.

Раніше журналісти Politico вже писали, що ЗСУ отримають танки Abrams нової версії, але без секретної броні зі збідненим ураном. Abrams не можуть експортуватися із засекреченим бронекомплектом. В оновлених M1A2 реалізована система інформування, яка дозволяє відслідковувати розташування дружньої техніки, знаходити позиції противника та приймати запити артилерії.

Ще нагадаємо, що Трамп розкритикував передачу Abrams бійцям ЗСУ. Сорок п'ятий президент США назвав російсько-українську війну "божевільною" і заявив, що закінчити її "дуже просто".

Також Фокус писав, що посол РФ у США пообіцяв знищити американські танки Abrams в Україні. Російський дипломат Анатолій Антонов заявив, що бронетехніку такого типу не можна назвати "оборонним озброєнням". Посол стверджує, що Вашингтон цілеспрямовано намагається завдати РФ стратегічної поразки.