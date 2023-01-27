Артиллерия 72-й бригады уничтожила два танка и один БМП-3 ВС РФ в районе Угледара (видео)

В результате попадания у танка Т-72Б3 сдетонировала боеукладка. В наступление пытались идти российские морские пехотинцы.

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Украинские военные уничтожили российскую бронетехнику под Угледаром. Об этом сообщает главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Вражескую бронетехнику удалось уничтожить с детонацией боекомплекта у одного из танков, что вызвало столб огня. Как отмечают Бутусов, огневое поражение совершили артиллеристы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. А пытались наступать российские морпехи. События проходили в районе Угледара, где сообщалось о попытках ВС РФ идти в наступление.

Аналитики Ukraine Weapons Tracker также смогли установить, что был уничтожен танк Т-72Б3 с подрывом боекомплекта, вторым танком является Т-80БВ.

Добавим, 25 января замминистра обороны Анна Маляр заявила, что ВС РФ усиливает давление на Угледар и Бахмут. Вражеское командование делает ставку на численное преимущество. Украинская армия в ответ на профессионализм командования и мужество бойцов.

Напомним, 28 декабря в ВСУ сообщали, что министр обороны РФ отправил под Угледар свою "ЧВК Патриот". Ее создали в противовес "ЧВК Вагнера".

18 января в СМИ писали, что ВС РФ так ничему и не научились, поскольку отправляют танки в бой без поддержки пехоты.