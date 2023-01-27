Артилерія 72-ї бригади знищила два танки та один БМП-3 ЗС РФ в районі Вугледару (відео)

Внаслідок влучення у танка Т-72Б3 здетонувала боєукладка. У наступ намагалися йти російські морські піхотинці.

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Українські військові знищили російську бронетехніку під Вугледаром. Про це повідомляє головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Ворожу бронетехніку вдалося знищити з детонацією боєкомплекту одного з танків, що спричинило стовп вогню. Як зазначає Бутусов, вогневу поразку здійснили артилеристи 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. А намагалися наступати російські морпіхи. Події проходили в районі Вугледару, де повідомлялося про спроби ЗС РФ йти у наступ.

Аналітики Ukraine Weapons Tracker також змогли встановити, що було знищено танк Т-72Б3 з підривом боєкомплекту, другим танком є Т-80БВ.

Додамо, 25 січня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗС РФ посилює тиск на Вугледар та Бахмут. Вороже командування робить ставку на чисельну перевагу. Українська армія у відповідь на професіоналізм командування та мужність бійців.

Нагадаємо, 28 грудня в ЗСУ повідомляли, що міністр оборони РФ відправив під Вугледар свою "ПВК Патріот". Її створили на противагу "ПВК Вагнера".

18 січня у ЗМІ писали, що ЗС РФ так нічого і не навчилися, оскільки відправляють танки у бій без підтримки піхоти.