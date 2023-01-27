"Огневая мощь": в Украину вернулись подготовленные в Литве минометчики (фото)

Как отметили в командовании, обученные военные будут поддерживать действия пехоты во время штурмовых операций.

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На поле сражения в Украину вернулись подготовленные минометные группы ВСУ. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Огневая мощь минометов калибра 60 мм поддерживает действия пехоты во время штурмовых и других операций, особенно эффективных в урбанизированной и пересеченной местностях", — рассказали в командовании.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

В Генштабе также добавили, что в скором времени на обучение в Литву уедет новая группа минометчиков.

Обучение украинских военных в Литве

Стоит отметить, что Литовская Республика принимает активное участие в обучении ВСУ. 23 декабря сообщалось о том, что группа украинских военных механиков из 18 человек покинула Литву после успешного прохождения обучения ремонту немецких САУ Panzerhaubitze 2000. Механики украинской армии провели в Литве две недели, изучая инструкции и обучаясь обслуживанию двигателей и шасси гаубиц.

[ + – ] Украинские механики учатся ремонтировать САУ Panzerhaubitze 2000

По словам литовских военных, именно отсутствие технического обслуживания при интенсивном использовании артиллерии в ряде случаев приводило к неисправностям гаубиц в Украине. Они добавили, что техническое обслуживание гаубиц, которое обычно проводится ежегодно, в условиях войны приходится проводить гораздо чаще, иногда даже еженедельно.

Напомним, 24 января заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк сообщил, что командование подготовило более 100 инструкторов по боевой армейской системе (БАрС).

Ранее, 21 января посол Украины в Великобритании заявил, что скоро бойцы ВСУ начнут осваивать танки Challenger 2. Украинской армии передадут 14 машин.

Также напомним, 13 января для офицеров территориальной обороны ВСУ начался курс для командиров, который пройдет 90 военных. Обучение затронет наступление и оборону, военное искусство и историю Украины.