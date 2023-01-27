"Вогнева міць": в Україну повернулися підготовлені у Литві мінометники (фото)

Як зазначили у командуванні, навчені військові підтримуватимуть дії піхоти під час штурмових операцій.

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На поле битви до України повернулися підготовлені мінометні групи ЗСУ. Про це у п'ятницю, 27 січня, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Вогнева міць мінометів калібру 60 мм підтримує дії піхоти під час штурмових та інших операцій, особливо ефективних в урбанізованій та пересіченій місцевостях", — розповіли у командуванні.

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

У Генштабі також додали, що незабаром на навчання до Литви поїде нова група мінометників.

Навчання українських військових у Литві

Варто зазначити, що Литовська Республіка бере активну участь у навчанні ЗСУ. 23 грудня повідомлялося про те, що група українських військових механіків із 18 осіб залишила Литву після успішного проходження навчання ремонту німецьких САУ Panzerhaubitze 2000. Механіки української армії провели у Литві два тижні, вивчаючи інструкції та навчаючись обслуговувати двигуни та шасі гаубиць.

[ + – ] Українські механіки вчаться ремонтувати САУ Panzerhaubitze 2000

За словами литовських військових, саме відсутність технічного обслуговування при інтенсивному використанні артилерії часом призводила до несправностей гаубиць в Україні. Вони додали, що технічне обслуговування гаубиць, яке зазвичай проводиться щорічно, в умовах війни доводиться проводити набагато частіше, іноді навіть щотижня.

Нагадаємо, 24 січня заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк повідомив, що командування підготувало понад 100 інструкторів з бойової армійської системи (БАрС).

Раніше, 21 січня посол України у Великій Британії заявив, що незабаром бійці ЗСУ почнуть освоювати танки Challenger 2. Українській армії передадуть 14 машин.

Також нагадаємо, 13 січня для офіцерів територіальної оборони ЗСУ розпочався курс для командирів, який пройде 90 військових. Навчання торкнеться наступу та оборони, військового мистецтва та історії України.