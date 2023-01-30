Солдатам ВС РФ пообещали "премии" за уничтоженные Abrams, Leopard 2 и истребители F-16

За каждую первую единицу трофейных танков оккупантам обещают единоразово заплатить 10 млн рублей, а за последующие — 500 тысяч.

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Российским солдатам пообещали денежное вознаграждение за уничтоженные или захваченные танки Leopard 2 и Abrams M1A2, а также за истребители F-16, о поставках которых еще даже еще даже не сообщали. Соответствующее объявление было опубликовано 27 января компанией "Форэс", которая специализируется на разработке оборудования для нефтяных скважин.

Так, фирма предложила российским солдатам вознаграждение в размере 5 млн рублей за уничтожение или захват танков Leopard 2 и Abrams M1A2. В компании предупредили, что подобная "премия" предусмотрена только за первую трофейную технику. За каждую последующую единицу солдатам обещают выплачивать по 500 тысяч рублей.

"Форэс" также обещает денежное вознаграждение в размере 15 млн рублей за первый уничтоженный истребитель F-16, о поставках в Украину которых США еще даже не объявляли.

Выплату вознаграждения за ликвидацию западного вооружения отдельно анонсировал российский актер Иван Охлобыстин, который публично поддерживал оккупацию Крыма, войну на Донбассе и полномасштабное вторжение. По его словам, некоторые бизнесмены готовы выплачивать по 10 млн рублей за каждый уничтоженный танк Abrams M1A2.

"С нескрываемым удовольствием, спешу сообщить вам, что некоторые представители крупного российского бизнеса уполномочили меня сообщить, что они назначают премию в 10 миллионов рублей за каждый подбитый "Абрамс". Гойда!" — написал Охлобыстин в своем блоге.

Несколькими днями ранее издание The Washington Post озвучивало возможные сроки отправки танков Abrams M1A2 в Украину. По данным журналистов, партия боевой техники прибудет не раньше конца 2023 года. Это связано с тем, что США предстоит с нуля собрать танки, поскольку их не будут изымать из вооруженных запасов страны.

В Госдепе, комментируя поставки танков, предупредили, что ВСУ не успеют получить боевую технику к началу весеннего контрнаступления.