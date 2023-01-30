Солдатам ЗС РФ пообіцяли "премії" за знищені Abrams, Leopard 2 та винищувачі F-16

За кожну першу одиницю трофейних танків окупантам обіцяють одноразово заплатити 10 млн рублів, а за наступні — 500 тисяч.

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Російським солдатам пообіцяли грошову винагороду за знищені або захоплені танки Leopard 2 та Abrams M1A2, а також за винищувачі F-16, про постачання яких ще навіть не повідомляли. Відповідне оголошення було опубліковано 27 січня компанією "Форес", яка спеціалізується на розробці обладнання для нафтових свердловин.

Так, фірма запропонувала російським солдатам винагороду в розмірі 5 млн рублів за знищення чи захоплення танків Leopard 2 та Abrams M1A2. У компанії попередили, що подібна "премія" передбачена тільки за першу трофейну техніку. За кожну наступну одиницю солдатам обіцяють виплачувати 500 тисяч рублів.

"Форес" також обіцяє грошову винагороду в розмірі 15 млн рублів за перший знищений винищувач F-16, про постачання в Україну яких навіть США навіть не оголошували.

Виплату винагороди за ліквідацію західного озброєння окремо анонсував російський актор Іван Охлобистін, який публічно підтримував окупацію Криму, війну на Донбасі та повномасштабне вторгнення. За його словами, деякі бізнесмени готові виплачувати по 10 млн рублів за кожен знищений танк Abrams M1A2.

"З неприхованим задоволенням, поспішаю повідомити вам, що деякі представники великого російського бізнесу уповноважили мене повідомити, що вони призначають премію 10 мільйонів рублів за кожен підбитий "Абрамс". Гойда!" — написав Охлобистін у своєму блозі.

Декількома днями раніше видання The Washington Post озвучувало можливі терміни відправлення танків Abrams M1A2 в Україну. За даними журналістів, партія бойової техніки прибуде не раніше кінця 2023 року. Це пов'язано з тим, що США доведеться з нуля зібрати танки, оскільки їх не вилучатимуть з озброєних запасів країни.

У Держдепі, коментуючи постачання танків, попередили, що ЗСУ не встигнуть отримати бойову техніку до початку весняного контрнаступу.