Украина не имеет средства для уничтожения иранских баллистических ракет, — командование ВВС

В распоряжении россиян, по словам спикера ведомства Юрия Игната, имеется баллистическое вооружение — ракеты "Кинжал", Х-22, С-300 и С-400, которые они активно используют для ударов по Украине.

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Украина не сможет сбивать иранские баллистические ракеты "Fateh" и "Zolfaghar" в случае, если Россия закупит их у Тегерана. Об этом 30 января в эфире телемарафона заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Офицер напомнил, что на сегодняшний момент Украина не обладает вооружением, которое позволяет сбивать выпущенные захватчикам баллистические ракеты. Это также касается снарядов "Fateh" и "Zolfaghar", которые Россия может закупить у Ирана для осуществления обстрелов украинских городов.

Отдельно Юрий Игнат подчеркнул, что в распоряжении Кремля имеются свои баллистические ракеты, среди которых "Кинжал", Х-22, С-300 и С-400.

"РФ не оставила своих намерений получать от Ирана беспилотники-камикадзе и ракеты, о которых было объявлено ранее. Fateh и Zolfaghar — это баллистика, а против баллистики у нас нет сегодня средств. Но баллистика в России есть в виде ракет "Кинжал"… Также авиационные ракеты Х-22, и зенитные ракеты С-300/С-400, которые бьют по баллистической траектории", — продолжил Игнат в эфире телемарафона.

Спикер Командования ВВС отметил, что западные союзники, осознавая угрозу нанесения ударов баллистическими ракетами, в последнее время сконцентрировали внимание на поставках ЗРК, которы позволят сбивать подобный тип снарядов. В этом контексте Игнат упомянул систему Patriot и комплексы SAMP-T, об отправке которых Франция и Италия уже почти договорились.

Несколькими днями ранее спикер Командования ВВС Юрий Игнат комментировал недавние обстрелы Киева из комплексов С-300/С-400 и отмечал, что главным методом в противодействии зенитным ракетам, летящим по баллистической траектории, является уничтожение самих пусковых установок, которые россияне размещают возле границы с Украиной.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, что ВС РФ могут обстреливать Киев наземными С-400 и объяснял, какие районы столицы в опасности.