Україна не має засобів для знищення іранських балістичних ракет, — командування ВПС

У розпорядженні росіян, за словами спікера відомства Юрія Ігната, є балістичне озброєння — ракети "Кинджал", Х-22, С-300 та С-400, які вони активно використовують для ударів по Україні.

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Україна не зможе збивати іранські балістичні ракети "Fateh" та "Zolfaghar" у разі, якщо Росія закупить їх у Тегерану. Про це 30 січня в ефірі телемарафону заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Офіцер нагадав, що на сьогодні Україна не має озброєння, яке дозволяє збивати випущені загарбниками балістичні ракети. Це також стосується снарядів "Fateh" та "Zolfaghar", які Росія може закупити в Ірану для здійснення обстрілів українських міст.

Окремо Юрій Ігнат наголосив, що у розпорядженні Кремля є свої балістичні ракети, серед яких "Кинжал", Х-22, С-300 та С-400.

"РФ не залишила своїх намірів отримувати від Ірану безпілотники-камікадзе та ракети, про які було оголошено раніше. Fateh та Zolfaghar — це балістика, а проти балістики у нас немає сьогодні коштів. Але балістика в Росії є у вигляді ракет "Кинджал"... Також авіаційні ракети Х-22, та зенітні ракети С-300/С-400, які б'ють по балістичній траєкторії", — продовжив Ігнат в ефірі телемарафону.

Спікер Командування ВПС зазначив, що західні союзники, усвідомлюючи загрозу завдання ударів балістичними ракетами, останнім часом сконцентрували увагу на поставках ЗРК, які дозволять збивати такий тип снарядів. У цьому контексті Ігнат згадав систему Patriot та комплекси SAMP-T, про відправлення яких Франція та Італія вже майже домовилися.

Декількома днями раніше спікер Командування ВПС Юрій Ігнат коментував недавні обстріли Києва з комплексів С-300/С-400 і зазначав, що головним методом у протидії зенітним ракетам, що летить по балістичній траєкторії, є знищення самих пускових установок, які росіяни розміщують біля кордонів з Україною.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розповідав, що ЗС РФ можуть обстрілювати Київ наземними С-400 та пояснював, які райони столиці у небезпеці.