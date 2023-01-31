"Выводы повлияют на будущее": Китай внимательно следит за войной в Украине, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, если президент РФ Владимир Путин победит в Украине, это станет сигналом для всех авторитарных лидеров к тому, что можно добиваться своих целей с помощью грубой силы.

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Пекин внимательно следит за войной России в Украине и извлекает уроки, которые могут повлиять на будущие решения. Об этом во вторник, 31 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, пишет Bloomberg.

"Если президент Путин победит в Украине, это станет сигналом о том, что авторитарные режимы могут добиваться своих целей с помощью грубой силы. Это опасно", — сказал Столтенберг.

Сообщается, что вторжение России в Украину вызвало у Японии опасения, что Китай может получить возможность сделать аналогичную заявку на Тайвань, что, по мнению Токио, напрямую влияет на его собственную безопасность.

На пресс-конференции Столтенберг подчеркнул, что Альянс и Япония согласны с тем, что "трансатлантическая и индо-тихоокеанская безопасность глубоко взаимосвязаны", добавив, что "происходящее в этом регионе имеет значение для НАТО".

Напомним, 31 января Politico сообщило, что срок полномочий нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга истекает в сентябре 2023 года, однако его мандат хотят продлить еще на год из-за войны в Украине.

Также сообщалось, что американский писатель, военный историк и колумнист The Washington Post Макс Бут заяил, что президент РФ Владимир Путин может использовать ядерное оружие, но вероятность этого крайне мала, так как он не хочет начинать войну, в которой не сможет одержать победу.

Также напомним, 30 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин не отказался от планов контролировать Украину и готовит РФ к продолжению войны.