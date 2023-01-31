"Висновки вплинуть на майбутнє": Китай уважно стежить за війною в Україні, — Столтенберг

За словами генсека НАТО, якщо президент РФ Володимир Путін переможе в Україні, це стане сигналом для всіх авторитарних лідерів до того, що можна досягати своєї мети за допомогою грубої сили.

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Пекін уважно стежить за війною Росії в Україні та вивчає уроки, які можуть вплинути на майбутні рішення. Про це у вівторок, 31 січня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, пише Bloomberg.

"Якщо президент Путін переможе в Україні, це стане сигналом про те, що авторитарні режими можуть досягати своєї мети за допомогою грубої сили. Це небезпечно", — сказав Столтенберг.

Повідомляється, що вторгнення Росії в Україну викликало в Японії побоювання, що Китай може отримати можливість зробити аналогічну заявку на Тайвань, що, на думку Токіо, безпосередньо впливає на власну безпеку.

На пресконференції Столтенберг підкреслив, що Альянс і Японія згодні з тим, що "трансатлантична та індо-тихоокеанська безпека глибоко взаємопов'язані", додавши, що "те, що відбувається в цьому регіоні, має значення для НАТО".

Нагадаємо, 31 січня Politico повідомило, що термін повноважень нинішнього генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга спливає у вересні 2023 року, проте його мандат хочуть продовжити ще на рік через війну в Україні.

Також повідомлялося, що американський письменник, військовий історик і колумніст The Washington Post Макс Бут заявив, що президент РФ Володимир Путін може використовувати ядерну зброю, але ймовірність цього вкрай мала, оскільки він не хоче розпочинати війну, в якій не зможе здобути перемогу.

Також нагадаємо, 30 січня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Путін не відмовився від планів контролювати Україну та готує РФ до продовження війни.