Новая цель: в Евросоюзе хотят обучить 30 тысяч украинских солдат, — Welt

По информации СМИ, учебную миссию для Вооруженных сил Украины планируют значительно расширить, причем Германия может играть в ней ведущую роль.

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Учебную миссию Евросоюза для Вооруженных сил Украины планируют увеличить вдвое. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на несколько неназванных официальных лиц ЕС.

Так, размер нынешней миссии ЕС для ВСУ составляет 15 тысяч солдат. В Брюсселе поставили новую цель — обучить 30 тысяч украинских военных.

Кроме того, по информации журналистов, правительство Германии обещало обеспечить заполнение 80 служебных должностей для миссии. Бундесвер также предоставляет многонациональное командование для проведения специализированной подготовки. ЕС уже назначил командующим миссией генерала Андреаса Марлоу.

Так, в рамках миссии ЕС Бундесвер предлагает, в частности, проводить боевую подготовку для рот, а также тактические учения для штаба бригады и подчиненных ему штабов батальонов. Также немецкое предложение включает подготовку инструкторов, медицинскую подготовку и подготовку систем вооружения в тесном сотрудничестве с промышленностью.

Что известно об учебной миссии ЕС для ВСУ

Решение о первой учебной миссии ЕС было принято министрами иностранных дел стран-членов в ноябре прошлого года. В то время до 15 тысяч украинских солдат должны были пройти обучение в Германии, Польше и других странах ЕС.

Согласно первоначальным планам, Германия хотела в первые несколько месяцев подготовить бригаду численностью до 5 тысяч украинских солдат. Их количество также должно было зависеть от того, сколько солдат Министерство обороны Украины сможет отправить на обучение в связи с продолжающейся войной.

Напомним, 31 января агентство Reuters сообщало, что польские военные стремятся сократить время обучения украинских защитников на немецких танках Leopard 2 вдвое — с десяти до пяти недель.

Ранее, 29 января, сообщалось о том, что бойцы ВСУ обучаются использовать переносные противотанковые ручные установки NLAW в рамках базовой подготовки в Великой Британии.

В тот же день американские эксперты рассказали, что для того, чтобы помочь Украине выиграть войну с РФ на поле боя, кроме поставок необходимой техники, США должны еще и обучить бойцов ВСУ работать с ней.