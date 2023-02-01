Нова мета: у Євросоюзі хочуть навчити 30 тисяч українських солдатів, — Welt

За інформацією ЗМІ, навчальну місію для Збройних сил України планують значно розширити, причому Німеччина може відігравати провідну роль.

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Навчальну місію Євросоюзу для Збройних Сил України планують збільшити вдвічі. Про це у середу, 1 лютого, повідомляє німецьке видання Welt із посиланням на декілька неназваних офіційних осіб ЄС.

Так, розмір нинішньої місії ЄС для ЗСУ становить 15 тисяч солдат. У Брюсселі поставили нову мету — навчити 30 тисяч українських військових.

Крім того, за інформацією журналістів, уряд Німеччини обіцяв забезпечити заповнення 80 службових посад для місії. Бундесвер надає багатонаціональне командування для проведення спеціалізованої підготовки. ЄС уже призначив командувачем місії генерала Андреаса Марлоу.

Так, у межах місії ЄС Бундесвер пропонує зокрема проводити бойову підготовку для рот, а також тактичні навчання для штабу бригади та підпорядкованих йому штабів батальйонів. Також німецька пропозиція включає підготовку інструкторів, медичну підготовку та підготовку систем озброєння у тісній співпраці з промисловістю.

Що відомо про навчальну місію ЄС для ЗСУ

Рішення про першу навчальну місію ЄС було ухвалено міністрами закордонних справ країн-членів у листопаді минулого року. На той час до 15 тисяч українських солдатів мали пройти навчання у Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС.

Згідно з початковими планами, Німеччина хотіла у перші кілька місяців підготувати бригаду чисельністю до 5 тисяч українських солдатів. Їх кількість також мала залежати від того, скільки солдатів Міністерство оборони України зможе відправити на навчання у зв'язку з війною.

Нагадаємо, 31 січня агентство Reuters повідомляло, що польські військові прагнуть скоротити час навчання українських захисників на німецьких танках Leopard 2 удвічі – з десяти до п'яти тижнів.

Раніше, 29 січня, повідомлялося про те, що бійці ЗСУ навчаються використовувати переносні протитанкові ручні установки NLAW у межах базової підготовки у Великій Британії.

У той же день американські експерти розповіли, що для того, щоб допомогти Україні виграти війну з РФ на полі бою, крім постачання необхідної техніки, США повинні ще й навчити бійців ЗСУ працювати з нею.