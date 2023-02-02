Называли "убийцей Байрактаров": что известно о ЗРК РФ за $25 млн, который уничтожили ВСУ (фото)

В ВСУ сообщили, что у России на вооружении таких комплексов лишь 12. Их особенность в том, что они могут работать при температурном диапазоне до -50 градусов по Цельсию.

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Украинские военные из отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжого Алексея Алмазова уничтожили арктический ЗРК Тор-М2ДТ, который также называли "убийцей Байрактаров". Об этом заявили в пресс-службе 406 ОАБР в Facebook.

Сообщается, что такие комплексы есть на вооружении только 80-й мотострелковой бригады береговых войск северного флота ВМФ РФ. Ее российское командование отправило в Украину еще в декабре 2022 года.

Пресс-служба пишет, что у России на вооружении таких комплексов лишь 12. Они могут работать при температурном диапазоне до -50 градусов по Цельсию.

"Каждый такой ЗРК имеет две машины: первая – машина для размещения экипажа и управления огнем, вторая – машина с РЛС, двумя пусковыми модулями на 4 зенитных ракеты типов 9М331 или 9М332", — сообщили в 406 ОАБР.

Отмечается, что ЗРК Тор-М2ДТ стоит больше 25 млн долларов. Он должен был не только прикрывать российские войска, но и защищать стратегически важные объекты.

[ + – ] Уничтоженный ЗРК Тор-М2ДТ Фото: 406 оабр

Ранее Фокус писал, что, по информации Ukraine Weapons Tracker, комплекс был уничтожен снарядом Excalibur в Херсонской области.

Также сообщалось, что в ВСУ пояснили, с какой целью Россия перебрасывает войска в Беларусь. Генерал Александр Павлюк отметил, что российские войска в Беларуси проходят подготовку и обучение. Там же осуществляется и ремонт военной техники.

Еще напомним, что под Одессой разоблачили сторонника РФ в рядах ВСУ. По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, военнослужащий сдавал российским оккупантам расположение наших военных.