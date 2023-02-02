Називали "вбивцею Байрактарів": що відомо про ЗРК РФ за $25 млн, який знищили ЗСУ (фото)

У ЗСУ повідомили, що Росія має на озброєнні таких комплексів лише 12. Їх особливість у тому, що вони можуть працювати при температурному діапазоні до -50 градусів за Цельсієм.

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Українські військові з окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова знищили арктичну ЗРК Тор-М2ДТ, яку також називали "вбивцею Байрактарів". Про це заявили в пресслужбі 406 ОАБР у Facebook.

Повідомляється, що такі комплекси є на озброєнні лише 80-ї мотострілецької бригади берегових військ північного флоту ВМФ РФ. Його російське командування відправило в Україну ще в грудні 2022 року.

Пресслужба пише, що Росія має на озброєнні таких комплексів лише 12. Вони можуть працювати при температурному діапазоні до -50 градусів за Цельсієм.

"Кожен такий ЗРК має дві машини: перша — машина для розміщення екіпажу й управління вогнем, друга — машина з РЛС, двома пусковими модулями на 4 зенітні ракети типів 9М331 або 9М332", — повідомили у 406 ОАБР.

Зазначається, що ЗРК Тор-М2ДТ коштує понад 25 млн доларів. Він мав не лише прикривати російські війська, а й захищати стратегічно важливі об'єкти.

[ + – ] Знищений ЗРК Тор-М2ДТ Фото: 406 оабр

Раніше Фокус писав, що, за інформацією Ukraine Weapons Tracker, комплекс було знищено снарядом Excalibur у Херсонській області.

Також повідомлялося, що в ЗСУ пояснили, з якою метою Росія перекидає війська в Білорусь. Генерал Олександр Павлюк зазначив, що російські війська у Білорусі проходять підготовку та навчання. Там же здійснюється ремонт військової техніки.

Ще нагадаємо, що під Одесою викрили прихильника РФ у лавах ЗСУ. За словами голови Одеської ОВА Максима Марченка, військовослужбовець здавав російським окупантам розташування наших військових.