"Германия тут не ключевая": Кулеба о передаче Украине истребителей F-16

По словам главы украинского МИДа, позиция канцлера Олафа Шольца не является решающей, так как F-16 — это американская разработка.

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Украинской армии нужны истребители для защиты воздушного пространства от российских атак. В этом деле США решают, отправлять ли Украине F-16. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью для BBC.

Запад принял решение о поставках танков Украине, теперь нужно организовать обучение, логистику и передачу этой техники в ВСУ. После этого, по словам Кулебы, Украина начала добиваться поставок истребителей и дальнобойных ракет. Сейчас решение о них выходит "на финишную прямую".

Истребители F-16 — это один из самых массовых самолетов 4 поколения в мире, поэтому чаще всего речь идет о них в качестве потенциальных кандидатов на поставки в Украину. Однако в МИД не отбрасывают истребители из других стран — шведские Gripen, французские Rafale или Mirage.

На вопрос журналиста, какую роль в вопросе поставок истребителей F-16 занимает канцлер Олаф Шольц Кулеба заявил, что он на это не влияет.

"Почему позиция Германии и канцлера Шольца была важной касательно танков Leopard — это массовый танк, но немецкая технология, поэтому и слово Германия было ключевым. В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология", — заявил Кулеба.

Также еще один аргумент в пользу F-16 является переход многих стран, у которых они есть, на истребители 5 поколения F-35. Поэтому самолеты будут освобождаться, это не ограниченный ресурс на Западе.

Напомним, 2 февраля украинский летчик с позывным Juice заявил, что ситуация с украинской боевой авиации находится в сложном положении из-за устаревшей техники.

Также в CNN сообщали, что США не будут блокировать поставки союзниками истребителей F-16 в Украину.