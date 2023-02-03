"Німеччина тут не ключова": Кулеба про передачу Україні винищувачів F-16

За словами голови українського МЗС, позиція канцлера Олафа Шольца не є вирішальною, оскільки F-16 – це американська розробка.

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Українська армія потребує винищувачів для захисту повітряного простору від російських атак. У цій справі США вирішують, чи надсилати Україні F-16. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC.

Захід ухвалив рішення про постачання танків Україні, тепер потрібно організувати навчання, логістику та передачу цієї техніки до ЗСУ. Після цього, за словами Кулеби, Україна почала добиватися постачання винищувачів та далекобійних ракет. Наразі рішення про них виходить "на фінішну пряму".

Винищувачі F-16 — це один із наймасовіших літаків 4 покоління у світі, тому найчастіше йдеться про них як потенційні кандидати на постачання в Україну. Однак у МЗС не відкидають винищувачі з інших країн – шведські Gripen, французькі Rafale чи Mirage.

На запитання журналіста, яку роль у питанні постачання винищувачів F-16 займає канцлер Олаф Шольц, Кулеба заявив, що він на це не впливає.

"Чому позиція Німеччини та канцлера Шольца була важливою щодо танків Leopard — це масовий танк, але німецька технологія, тому і слово Німеччини було ключовим. У питанні літаків слово Німеччини не є ключовим тому, що це американська технологія", — заявив Кулеба.

Також ще одним аргументом на користь F-16 є перехід багатьох країн, у яких вони є, на винищувачі 5 покоління F-35. Тому літаки звільнятимуться, це необмежений ресурс на Заході.

Нагадаємо, 2 лютого український льотчик із позивним Juice заявив, що ситуація з українською бойовою авіацією перебуває у складному становищі через застарілу техніку.

Також у CNN повідомляли, що США не блокуватимуть постачання союзниками винищувачів F-16 до України.