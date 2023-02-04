Россия внесла оккупированные территории в Южный военный округ, — британская разведка

Захваченные населенные пункты перевели в подчинение командования со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. По мнению военных, это вряд ли скажется на ходе боевых действий и успехах РФ на фронте.

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Российские военные официально включили оккупированные районы Украины в свой Южный военный округ. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 4 февраля.

"3 февраля 2023 года российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что "Донецкая" и "Луганская народные республики", Запорожская и Херсонская области переходят в подчинение трехзвездного командования со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону", — говорится в сообщении.

Как отмечают в британской разведке, это произошло после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в январе, что расширение военного присутствия будет включать создание "самодостаточных группировок сил" в Украине.

По мнению британских военных, данный шаг подчеркивает тот факт, что в РФ стремятся интегрировать недавно захваченную территорию в долгосрочную стратегическую позицию.

При этом в разведке Великобритании убеждены, что это вряд ли окажет немедленное влияние на ход военной кампании РФ в Украине.

Напомним, 23 января сообщалось о том, что министр обороны РФ Сергей Шойгу провел рокировку командующих двух военных округов. Западный военный округ, которым прежде руководил Сергей Кузовлев, теперь возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Кузовлев, в свою очередь, будет командовать Южным военным округом.

Ранее, 18 февраля, Шойгу пообещал Путину провести реформу армии РФ в течение трех лет. По мнению аналитиков, подобные меры могут быть предприняты в рамках подготовки РФ к затяжной войне с Украиной.

Днем ранее, 17 февраля, стало известно, что Шойгу проверял штаб оккупационной группы "Восток" в Украине. Министр выслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке на фронте.