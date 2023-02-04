Росія внесла окуповані території до Південного військового округу, — британська розвідка
Захоплені населені пункти перевели в підпорядкування командування зі штаб-квартирою в Ростові-на-Дону. На думку військових, це навряд чи позначиться на перебігу бойових дій та успіхах РФ на фронті.
Російські військові офіційно включили окуповані райони України до свого Південного військового округу. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 4 лютого.
"3 лютого 2023 року російське державне інформаційне агентство ТАРС повідомило, що "Донецька" та "Луганська народні республіки", Запорізька та Херсонська області переходять у підпорядкування тризіркового командування зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону", — йдеться у повідомленні.
Як зазначають у британській розвідці, це сталося після того, як міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив у січні, що розширення військової присутності включатиме створення "самодостатніх угруповань сил" в Україні.
На думку британських військових, цей крок підкреслює той факт, що в РФ прагнуть інтегрувати нещодавно захоплену територію в довгострокову стратегічну позицію.
При цьому в розвідці Великої Британії переконані, що це навряд чи матиме безпосередній вплив на перебіг військової кампанії РФ в Україні.
Нагадаємо, 23 січня повідомлялося про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів рокіровку командувачів двох військових округів. Західний військовий округ, яким раніше керував Сергій Кузовльов, тепер очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. Кузовльов, у свою чергу, командуватиме Південним військовим округом.
Раніше, 18 лютого, Шойгу пообіцяв Путіну провести реформу армії РФ протягом трьох років. На думку аналітиків, такі заходи можуть вжити в межах підготовки РФ до затяжної війни з Україною.
На день раніше, 17 лютого, стало відомо, що Шойгу перевіряв штаб окупаційної групи "Схід" в Україні. Міністр вислухав доповіді командувача угрупуванням генерал-лейтенанта Рустама Мурадова щодо поточної обстановки на фронті.