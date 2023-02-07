Делает двигатели к Х-22: у конструктора российского завода нашли активы в Европе (расследование)

Команда Алексея Навального выяснила, что у дочери Мкртича Окрояна есть особняк в Британии, а он вместе с женой являются британскими резидентами и владеют бизнесом в Польше.

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Команда заключенного российского политика Алексея Навального обнаружила активы в Европе и Великобритании у Мкртича Окрояна, главного конструктора завода "Союз", производящего двигатели для крылатых ракет Х-22. Об этом говорится в расследовании, опубликованном на YouTube-канале "Навальный Live" 7 февраля.

В расследовании идет речь о том, что у 28-летней дочери Окрояна есть особняк в графстве Суррей в Великобритании. Дом приобрели в 2020 году за 6 млн английских фунтов (около 270 млн грн). Его единственной владелицей по документам числится Окроян Анна Мкртичевна.

[ + – ] Особняк в Суррее

Сам российский конструктор, его супруга Алла Бабан, а также сын Андраник и дочь указывали адрес этого особняка в документах их же британской компании Bento Minerals Europe Limited, которая специализируется на продаже бентонитовой глины для строительства и очистки воды. Из этих документов следует, что Окроян и его жена являются резидентами Великобритании.

Также у семьи есть бизнес в Польше. Как утверждает команда Навального, им управляет брат конструктора Арутюн.

Помимо этого, жена Окрояна и его сын являются акционерами литейно-механического завода в городе Балашиха в Подмосковье, Мкртич входит в совет директоров предприятия. Этот завод делает материалы и детали, использующиеся для производства военной техники в России, в том числе для боевого вертолета Ка-52.

Подмосковная компания находится под санкциями, а вот ни Мкртич Окроян, ни завод "Союз" до сих пор не попали в ограничительные списки против России, связанные с военной агрессией.

[ + – ] Мкртич Окроян под антироссийские санкции до сих пор не попал

Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз" — старый советский завод, созданный в 1943 году в Москве. Среди прочего, предприятие производило турбореактивные двигатели для самолетов Ту-16, Ту-104, МиГ-19 и так далее.

[ + – ] Расследование команды Навального об Окрояне

14 января противокорабельная ракета Х-22 попала в жилой дом в Днепре, в результате чего погибли 46 мирных жителей.

Такой же ракетой 27 июня прошлого года ВС РФ ударили по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге. Российские пропагандисты сразу же заявили об "инсценировке, подобной той, что была в Буче".