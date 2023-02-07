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Робить двигуни до Х-22: у конструктора російського заводу знайшли активи у Європі (розслідування)

мкртич окроян, завод союз, х-22, розслідування
Мкртич Окроян

Команда Олексія Навального з'ясувала, що в дочки Мкртича Окрояна є маєток у Британії, а він разом із дружиною є британськими резидентами та володіють бізнесом у Польщі.

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Команда ув'язненого російського політика Олексія Навального виявила активи в Європі та Великій Британії у Мкртича Окрояна, головного конструктора заводу "Союз", який виробляє двигуни для крилатих ракет Х-22. Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому на YouTube-каналі "Навальный Live" 7 лютого.

У розслідуванні йдеться про те, що 28-річна дочка Окрояна має маєток у графстві Суррей у Великій Британії. Будинок придбали в 2020 році за 6 млн англійських фунтів (приблизно 270 млн грн). Його єдиною власницею за документами вважається Окроян Анна Мкртичівна.

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Маєток у Сурреї

Сам російський конструктор, його дружина Алла Бабан, а також син Андранік і дочка вказували адресу цього маєтка в документах їхньої британської компанії Bento Minerals Europe Limited, яка спеціалізується на продажу бентонітової глини для будівництва й очищення води. З цих документів випливає, що Окроян і його дружина є резидентами Великої Британії.

Також сім'я має бізнес у Польщі. Як стверджує команда Навального, ним керує брат конструктора Арутюн.

Крім цього, дружина Окрояна та його син є акціонерами ливарно-механічного заводу в місті Балашиха у Підмосков'ї, Мкртич входить до ради директорів підприємства. Цей завод робить матеріали та деталі, що використовуються для військової техніки в Росії, зокрема для бойового вертольота Ка-52.

Підмосковна компанія знаходиться під санкціями, а ось ні Мкртич Окроян, ні завод "Союз" досі не потрапили до обмежувальних списків проти Росії, пов'язаних із військовою агресією.

Мкртич Окроян, розслідування, завод союз Fullscreen
Мкртич Окроян під антиросійські санкції досі не потрапив

Авіамоторний науково-технічний комплекс "Союз" — старий радянський завод, створений у 1943 році в Москві. Серед іншого підприємство виробляло турбореактивні двигуни для літаків Ту-16, Ту-104, МіГ-19 і так далі.

Розслідування команди Навального про Окрояна

14 січня протикорабельна ракета Х-22 влучила в житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинули 46 мирних жителів.

Такою ж ракетою 27 червня минулого року ЗС РФ вдарили по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Російські пропагандисти відразу ж заявили про "інсценування, подібне до того, що було в Бучі".