Робить двигуни до Х-22: у конструктора російського заводу знайшли активи у Європі (розслідування)

Команда Олексія Навального з'ясувала, що в дочки Мкртича Окрояна є маєток у Британії, а він разом із дружиною є британськими резидентами та володіють бізнесом у Польщі.

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Команда ув'язненого російського політика Олексія Навального виявила активи в Європі та Великій Британії у Мкртича Окрояна, головного конструктора заводу "Союз", який виробляє двигуни для крилатих ракет Х-22. Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому на YouTube-каналі "Навальный Live" 7 лютого.

У розслідуванні йдеться про те, що 28-річна дочка Окрояна має маєток у графстві Суррей у Великій Британії. Будинок придбали в 2020 році за 6 млн англійських фунтів (приблизно 270 млн грн). Його єдиною власницею за документами вважається Окроян Анна Мкртичівна.

[ + – ] Маєток у Сурреї

Сам російський конструктор, його дружина Алла Бабан, а також син Андранік і дочка вказували адресу цього маєтка в документах їхньої британської компанії Bento Minerals Europe Limited, яка спеціалізується на продажу бентонітової глини для будівництва й очищення води. З цих документів випливає, що Окроян і його дружина є резидентами Великої Британії.

Також сім'я має бізнес у Польщі. Як стверджує команда Навального, ним керує брат конструктора Арутюн.

Крім цього, дружина Окрояна та його син є акціонерами ливарно-механічного заводу в місті Балашиха у Підмосков'ї, Мкртич входить до ради директорів підприємства. Цей завод робить матеріали та деталі, що використовуються для військової техніки в Росії, зокрема для бойового вертольота Ка-52.

Підмосковна компанія знаходиться під санкціями, а ось ні Мкртич Окроян, ні завод "Союз" досі не потрапили до обмежувальних списків проти Росії, пов'язаних із військовою агресією.

[ + – ] Мкртич Окроян під антиросійські санкції досі не потрапив

Авіамоторний науково-технічний комплекс "Союз" — старий радянський завод, створений у 1943 році в Москві. Серед іншого підприємство виробляло турбореактивні двигуни для літаків Ту-16, Ту-104, МіГ-19 і так далі.

[ + – ] Розслідування команди Навального про Окрояна

14 січня протикорабельна ракета Х-22 влучила в житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинули 46 мирних жителів.

Такою ж ракетою 27 червня минулого року ЗС РФ вдарили по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці. Російські пропагандисти відразу ж заявили про "інсценування, подібне до того, що було в Бучі".