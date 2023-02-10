Истребители из Великобритании позволят контролировать "Крымский мост", – эксперт

Во время визита в Лондон президент Украины просил предоставить Украине боевые самолеты. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак обещал подумать.

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"Наилучшее, что мы могли получить от Великобритании – это истребители-бомбардировщики четвертого поколения Eurofighter Typhoon, разработчиками которых является Великобритания, Германия и Италия. А аналог F16, – в комментарии Фокусу говорит военный эксперт Петр Черняк. – Самое серьезное оружие, которое они могут брать на борт – дальнобойная ракета класса воздух-земля Storm Shadow. Эта ракета французско-британского происхождения, может двигаться со скоростью до тысячи километров в час, а также наносить удары на расстоянии до 560 километров. Произойдет ли передача? Британский премьер-министр поручил министру обороны изучить возможности. На мой взгляд, авиация рано или поздно у нас появится. Это на самом деле это оружие, которое меняет повестку дня на фронте. Вопрос только в том, когда это произойдет, и какие именно авиационные комплексы Украина получит. Наиболее дальнобойное оружие, которое у нас есть, это старая советская ракета 9М79 для комплекса Точка-У, которая наносит удары на 120 километров и HIMARS, которые ныне работают на 84 километра. Итак, мы понимаем, что 560 км – невероятно хорошо. Именно это оружие могло бы взять под огневой контроль "Крымский мост", уничтожить его. А уничтожение "Крымского моста" – это практически сведение к нулю всей логистики самого Крыма и южной группировки".

Черняк замечает: сейчас многое в руках британских коллег: "Политика – сложное дело, а геополитика – еще сложнее. Что касается обучения, то полноценный пилот готовится не месяц-два, а минимум полгода. А чтобы стать асом – придется учится несколько лет. Но украинцы продемонстрировали феноменальное качество в овладении современной техники. Начиная от систем HIMARS и заканчивая Patriot, на которых прямо сейчас обучаются украинцы. Я уверен, что мы сможем овладеть и этой, так что вопрос – только в политической воле наших западных коллег".

Подробнее читайте в материале Фокуса "Зеленский в поисках крыльев. Когда Украине ждать истребители и дальнобойное оружие".

Ранее Фокус сообщал, что, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с неанонсированным визитом.

Позднее Зеленский заявил: "Есть позитивные решения" о поставках истребителей Украине.