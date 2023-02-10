Винищувачі з Великобританії дозволять контролювати "Кримський міст", – експерт

Під час візиту до Лондона президент України просив надати Україні бойові літаки. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обіцяв подумати.

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"Найкраще, що ми могли отримати від Великобританії – це винищувачі-бомбардувальники четвертого покоління Eurofighter Typhoon, розробниками яких є Великобританія, Німеччина та Італія. Аналог F16, – у коментарі Фокусу каже військовий експерт Петро Черняк. – Найсерйозніша зброя, яку вони можуть брати на борт — далекобійна ракета класу повітря-земля Storm Shadow. Ця ракета французько-британського походження, може рухатися зі швидкістю до тисячі кілометрів на годину, а також завдавати ударів на відстані до 560 кілометрів. Чи відбудеться передача? Британський прем'єр-міністр доручив міністру оборони вивчити можливості. На мій погляд, авіація рано чи пізно у нас з'явиться. Це насправді та зброя, яка змінює порядок денний на фронті. Питання тільки в тому, коли це станеться, і які саме авіаційні комплекси Україна отримає. Найбільш далекобійна зброя, яку ми маємо, це стара радянська ракета 9М79 для комплексу "Точка-У", яка завдає ударів на 120 кілометрів і HIMARS, які нині працюють на 84 кілометри. Отже, ми розуміємо, що 560 км — неймовірно добре. Саме ця зброя могла б узяти під вогневий контроль "Кримський міст", знищити його. А знищення "Кримського мосту" — це практично зведення до нуля всієї логістики самого Криму і південного угруповання".

Черняк зауважує, що зараз більшість у руках британських колег: "Політика — складна справа, а геополітика — ще складніша. Що стосується навчання, то повноцінний пілот готується не місяць-два, а щонайменше пів року. А щоб стати асом — доведеться вчитися кілька років. Але українці продемонстрували феноменальну якість в опануванні сучасної техніки. Починаючи від систем HIMARS і закінчуючи Patriot, на яких просто зараз навчаються українці. Я впевнений, що ми зможемо оволодіти і цією, тож питання — тільки в політичній волі наших західних колег".

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу " Зеленський у пошуках крил. Коли Україні чекати винищувачі та далекобійну зброю".

Раніше Фокус повідомляв, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Великобританії з неанонсованим візитом.

Пізніше Зеленський заявив: "Є позитивні рішення" щодо постачання винищувачів Україні.