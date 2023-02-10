После танков — самолеты: это главный итог визита Зеленского в Европу, – эксперт

Европа верит в победу Украины, это стало ясно после решения о предоставлении танков. Визит Зеленского в Европу был промокампанией по предоставлению нам самолетов, рассказал Фокусу профессор Национального авиационного университета Максим Яли.

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"В течение последнего месяца анонсируется полномасштабное наступление оккупационных войск на востоке. Грядет годовщина с момента начала полномасштабного вторжения. Логично предположить, что Путин захочет продемонстрировать какие-то итоги своей так называемой операции. Более весомые чем взятие Бахмута, которое является минимальной задачей. Речь идет о продолжении наступления, о чем, в частности, написало Foreign Policy, авторитетное американское издание", — сказал в комментарии Фокусу эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений, информации и региональных студий Национального авиационного университета Максим Яли.

В этом материале, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника в министерстве обороны, речь идет о том, что Россия уже подготовила для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов. А значит – ближайшие десять дней ожидается наступление.

"Поэтому, конечно, нам необходима консолидация наших союзников. Визит в США был успешный – помог проголосовать демократам до окончания каденции Конгресса пакет военной помощи на весь год. Сейчас такая же консолидация нужна и для европейских лидеров, тем более, накануне очередного Рамштайна, который состоится в феврале, — продолжает он. — И визит Зеленского – это такая промокампания по предоставлению нам самолетов. И как пишет пресса в Великобритании, такое решение может быть принято. О самолетах заговорят после решения о предоставлении нам танков".

Вторая причина важности визита – обсуждение вопроса предоставления вооружения, необходимого для контрнаступления. Можно заметить, как европейские лидеры все чаще говорят о необходимости победы уже в 2023 году. Поэтому эксперты считают, что ныне ищут способ, как переломить ход войны.

Напомним, 8 февраля Владимир Зеленский посетил Лондон и Париж, а 9 февраля выступил в Брюсселе на саммите лидеров ЕС.

Ранее Фокус разбирался, в какой помощи Запада нуждается Украина. Среди прочего, это дальнобойные ракетах и боевая авиация.